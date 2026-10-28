دبي تسجل 20.2 ألف معاملة تأجير مكاتب في الربع الثالث من 2026

أكد أحدث تقرير صادر عن «سافيلز» الشرق الأوسط العقارية، أن سوق تأجير المكاتب في دبي حافظت على استقرار نشاطها خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة نحو 20.2 ألف معاملة إيجارية، حيث ظل النشاط مستقراً عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال العام الماضي، مدعوماً بانتقال الشركات إلى مقارّ جديدة، وتجديد العقود الإيجارية، واستمرار الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المتميزة.

وأظهر التقرير، الذي يحمل عنوان «سوق المكاتب في دبي في دقائق»، أن العقود الإيجارية الجديدة استحوذت على 51% من إجمالي المعاملات خلال الربع الثالث، مقابل 49% لتجديد العقود، ما يعكس استمرار نشاط المستأجرين، بالتوازي مع استقرار قاعدة المستأجرين الحاليين.

وأفاد التقرير بأن الطلب ظل متركزاً في المساحات المكتبية الصغيرة، إذ استحوذت الوحدات التي تقل مساحتها عن 1000 قدم مربعة على 66% من إجمالي معاملات التأجير، فيما شكّلت المكاتب التي تقل مساحتها عن 500 قدم مربعة نحو 40% من النشاط، ما يسلّط الضوء على استمرار الطلب على مساحات العمل الصغيرة والمرنة.

وأشار إلى استقرار متوسط الإيجارات في السوق عند نحو 241 درهماً للقدم المربعة، خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم استمرار التباين الملحوظ في مستويات الإيجارات بين المناطق التجارية الراسخة والناشئة في دبي، فيما واصلت المواقع الرئيسة، مثل مركز دبي المالي العالمي و«وسط مدينة دبي»، و«الخليج التجاري»، استقطاب اهتمام المستأجرين، لاسيما الشركات التي تبحث عن مساحات مكتبية عالية الجودة، وسهولة الوصول، والقرب من المراكز التجارية الرئيسة.

كما استمر الطلب على المكاتب من الفئة (A) في الاستفادة من اهتمام الشركات الدولية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصينية، في وقت أبدى المستأجرون انتقائية أكبر في قراراتهم، مع تركيز متزايد على الموقع، وجودة المباني، وكفاءة التكاليف، ومعايير الاستدامة.

ونوه التقرير إلى أن من المتوقع أن تضيف المشروعات المكتبية قيد التطوير في دبي نحو 20.4 مليون قدم مربعة من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع توقعات بزيادة أكثر وضوحاً في المعروض، اعتباراً من عام 2028 فصاعداً.

وتوقعت «سافيلز» أن تحافظ سوق المكاتب في دبي على استقرار الطلب من المستأجرين، خلال الفترة المتبقية من عام 2026، بدعم من انتقال الشركات إلى مقار جديدة، وتوسع الأعمال في المنطقة، واستمرار الاهتمام بالمواقع التجارية الراسخة.

وأكدت أن المباني المكتبية المتميزة، وسهلة الوصول، والمراعية لمعايير الاستدامة تظل الأكثر جذباً للمستأجرين، في حين قد تستغرق الأصول المكتبية من الفئات الثانوية فترات أطول للتأجير، مع تزايد انتقائية المستأجرين في قراراتهم.

• 241 درهماً للقدم المربعة، متوسط إيجارات المكاتب خلال الربع الثالث من 2026.

• المشروعات المكتبية قيد التطوير تضيف 20.4 مليون قدم مربعة من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.