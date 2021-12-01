دبي تستحوذ على 20% من المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دبي، وصل إلى 111 مشروعاً تضم 32 ألفاً 369 غرفة، موضحة أن الإمارة تستحوذ على 20.3% من عدد المشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، و19.2% من حجم الغرف قيد الإنشاء إقليميا.

وذكرت الشركة في دارسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 40 ألفاً و846 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 146 مشروعاً فندقياً.

وبينت الشركة أن عدد الفنادق قيد التخطيط والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، وصل إلى 545 مشروعاً تضم 168 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت نحو 6% للمشروعات و19% للغرف، على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

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