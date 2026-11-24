دبي ـ الإمارات اليوم

استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات خلال لقاء أعمال نظمته في مقرها الرئيس، حيث استقطب اللقاء 155 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والذين اطلعوا على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع.

وتم تنظيم لقاء الأعمال على هامش معرض «الخمسة الكبار»، الحدث الأضخم من نوعه في قطاع البناء والإنشاءات، والذي تختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي غداً؛ حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مستجدات القطاع، إضافة إلى الفرص المتنوعة التي تزخر بها دبي للشركات والمستثمرين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تتيح المشاريع والخطط التنموية الطموحة في دبي فرصاً واعدة للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات. ونلتزم بمساعدة الشركات العاملة في القطاع لتطوير شراكات تدعم نمو أعمالها وتوسعها».

وأضاف: «يشكل تعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع عاملاً مهماً في رفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، ومواكبة الطلب المتنامي على المشاريع العمرانية والبنية التحتية. كما يسهم توسيع قنوات التعاون بين الشركات المحلية والدولية في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، بما يعزز تنافسية القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في دبي».

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من فرص واعدة لنمو الشركات وتوسيع أنشطتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات. كما سلّط الضوء على البرامج والمبادرات التي تقدمها غرفة دبي العالمية لتمكين الشركات من استكشاف فرص الأعمال في الأسواق الدولية، وتوسيع حضورها التجاري والاستثماري عالمياً، إلى جانب جهود الغرفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وتناولت الفعالية أبرز العوامل المحفزة لنمو قطاعي البناء والإنشاءات والعقارات في دبي، وفي مقدمتها المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والطيران والتطوير العقاري، وما توفره من فرص تجارية واستثمارية واعدة للشركات العاملة في القطاع والأنشطة المرتبطة به. كما استعرض اللقاء أحدث التوجهات في مجالات الابتكار والاستدامة، والفرص الناشئة في تطوير مواد البناء المستدامة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتقنيات البناء الذكية، وحلول التشييد المتقدمة.