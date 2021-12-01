نفاد 99% من الغرف الفندقية بـ 8 مناطق في دبي خلال عطلة عيد الاتحاد

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لموقع «بوكينغ دوت كوم»، المتخصص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال مرتفعة للمنشآت الفندقية العاملة في دبي، خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، مشيرة إلى نفاد نسبة تراوح بين 94 و99% من الغرف الفندقية في ثماني مناطق بالمدينة.

إلى ذلك، قال مديرون وعاملون في قطاع الضيافة والسفر لـ«الإمارات اليوم»، إن القطاع الفندقي في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، في ظل الطلب القوي من السوقين المحلية والدولية، لافتين إلى أن فنادق في دبي سجلت مستويات إشغال بلغت 100%.

إشغال عالٍ

وتفصيلاً، كشفت بيانات لموقع «بوكينغ دوت كوم» المتخصص في الحجوزات الفندقية، عن معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وأظهرت البيانات نفاد نسبة تراوح بين 94 و99% من الغرف الفندقية المتاحة على موقعها في فنادق «مرسى دبي»، وجزيرة «نخلة جميرا»، ومنطقة «جميرا بيتش ريزيدنس»، فضلاً عن «وسط مدينة دبي»، و«البرشاء» و«الخليج التجاري»، و«شاطئ جميرا» و«خور دبي»، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2021.

حجوزات مرتفعة

وبحسب البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد سجلت السوق الفندقية معدلات مرتفعة للحجوزات على مدار أيام العطلة، تخطت 80% في مختلف المناطق، فيما سجلت الفنادق المصنفة من فئة «خمس نجوم» أعلى معدل للحجوزات خلال العطلة، إلى جانب الفنادق الشاطئية وتلك المطلة على الساحل، بما فيها الفنادق التي تقع في مناطق حيوية على شارع الشيخ زايد ومنطقة البرشاء.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع ملحوظ في متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال العطلة، مقارنة بمستوياتها بدءاً من أكتوبر 2021.

نمو كبير

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن منشآت المجموعة من فنادق وشقق فندقية في دبي، البالغ عددها 17 منشأة، سجلت مستويات إشغال تخطت حاجز الـ90% خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المنشآت كامل الإشغال بنسبة 100%.

وأضاف خوجلي أن القطاع الفندقي في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، في ظل الطلب القوي من السوقين المحلية والدولية، لافتاً إلى أن فنادق المجموعة سجلت أرقاماً أفضل من مستويات ما قبل الجائحة بكثير.

تخطي الأداء

وأوضح خوجلي أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري ووفقاً لجدول الحجوزات المؤكدة فقط، تخطت فنادق المجموعة الأداء المسجل في الربع الأخير من عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 25% من حيث العائدات، مبيناً أن متوسط سعر الغرفة الفندقية لدى المجموعة ارتفع بنسب راوحت بين 20 و25% خلال الربع الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 أي قبل بدء الجائحة.

وذكر أن نسب الإشغال خلال الفترة الحالية تعد من الأعلى، فيما من المتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمؤشرات الطلب والحجوزات المستقبلة، مشيراً إلى أن دبي وجهة سياحة عالمية لها مكانتها المتميزة، وتتيح لزوارها تجارب سياحية وترفيهية متنوعة.

الأعلى

من جهته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن الفنادق العاملة في دبي تسجل حالياً معدلات إشغال مرتفعة، هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء الجائحة، لافتاً إلى أن الطلب العالي جاء من السوقين المحلية والدولية.

وبين العوا أن معدل الإشغال في الفندق يبلغ 100% خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، متوقعاً أن تستمر هذه المعدلات طوال شهر ديسمبر، مشيراً إلى أن نوفمبر بدوره سجل مستويات إشغال بنحو 95%.

وأفاد بأن الطلب الكبير على السوق الفندقية في دبي، أسهم في ارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات منذ بدء الجائحة.

وذكر العوا أن السياحة الداخلية لاتزال تشكل نسبة جيدة من الحجوزات، إضافة إلى زيادة وتيرة تدفق السياح من الأسواق العالمية، خصوصاً أوروبا الشرقية والغربية، فضلاً عن أسواق دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً.

نمو تدريجي

بدوره، قال المدير العام لوكالة «الفيصل»، للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن حركة السياحة والسفر في دبي، شهدت نمواً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة لترتفع مع بدء فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» وتصل أعلى مستوياتها خلال الفترة الحالية، فيما من المتوقع أن نشهد المزيد من النشاط السياحي خلال الموسم السياحي الحالي.

وأضاف دياب أن العديد من الفنادق سجل مستويات إشغال مرتفعة، وصلت إلى 100% خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، فيما كانت مستويات الأداء في نوفمبر هي الأعلى منذ بدء الجائحة من حيث الإشغال والأسعار.

المناطق الـ 8:

- «مرسى دبي».

- جزيرة «نخلة جميرا».

- «جميرا بيتش ريزيدنس».

- «وسط مدينة دبي».

- «البرشاء».

- «الخليج التجاري».

- «شاطئ جميرا».

- «خور دبي».

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