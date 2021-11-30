797 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 797 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة بقيمة 579.74 مليون درهم، منها 57 مبايعة لأراض بقيمة 230.31 مليون درهم و192 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 349.43 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 176.24 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 17 هبة بقيمة 41.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، الأولى بقيمة 20 مليون درهم، والثانية بقيمة 19 مليون درهم، كما تم تسجيل مبايعة بـ17 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت «وادي الصفا 3»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

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