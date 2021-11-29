سوق دبي يتجاوز مخاوف المتحور الجديد ويعاود ارتفاعاته مجدداً

استهلت أسواق الإمارات تداولات اليوم على ارتفاع بعد تراجعات حادة أمس، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.3% .

وتشهد تداولات اليوم ارتفاعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها سهم "إعمار للتطوير" و"أملاك" و"إعمار العقارية" بأكثر من 3%، بينما تُتداول أسهم "سوق دبي" و"ديار للتطوير" و"الاتحاد العقارية" على ارتفاع بأكثر من 1%.

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3%، وتُتداول أسهم "الدار العقارية" و"دانة غاز" و"أدنوك للتوزيع" و"اتصالات" و"ألفا ظبي" على ارتفاع بـأكثر من 1%، بينما انخفض سهم "أبوظبي الأول" وبنسبة 0.5%.

وكانت أسواق الإمارات كانت قد تراجعت بنسبة كبيرة في الأمس؛ لتتخطى مخاوف متحور كورونا الجديد، حيث تراجع سوق دبي المالي أمس الأحد 5٪، إلى مستوى 2865 نقطة، كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.82٪، إلى مستوى 8299 نقطة عند ختام الجلسة.

عطلة

وقرر سوق دبي المالي اليوم الاثنين أن تبدأ العطلة الرسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 50، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر 2021؛ لتتوافق بذلك مع عطلة القطاعين العام والخاص.

وأشار السوق إلى أن الدوام الرسمي والتداول سيستأنف يوم الأحد الموافق لـ 5 ديسمبر 2021، بحسب بيان لسوق دبي المال.