7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من سبعة مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1850 مبايعة بقيمة 4.85 مليارات درهم، منها 166 مبايعة لأراض بقيمة 1.01 مليار درهم، و1684 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.83 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.97 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 71 هبة بقيمة 246.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة الحبية الخامسة، حيث سجلت مبايعتين: الأولى بقيمة 131 مليون درهم، والثانية بقيمة 124 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بـ79 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المنارة، وأخيراً مبايعة بـ40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 624 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 206 مبايعات بـ575 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها 124 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم.

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