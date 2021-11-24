المؤشر الرسمي لأسعار بيع العقارات بدبي: أكتوبر الأعلى مبيعاً منذ يونيو 2019

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت دائرة الاراضي والأملاك بدبي، أنه تزامناً مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، أكبر حدث عالمي، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط؛ واصل سوق دبي العقاري، تسجيل إنجازات جديدة، وتحقيق مزيد من النمو على صعيد المبايعات العقارية، ليسجل شهر أكتوبر 2021 مبايعات عقارية وصلت إلى 5,352 مبايعة، بقيمة إجمالية بلغت 13.12 مليار درهم، الأمر الذي يجعله أفضل شهر أكتوبر على الإطلاق خلال الأعوام الثمانية الماضية، وذلك حسب بيانات النسخة العشرين من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

وبذلك فإنّ بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، تشير إلى أنّ إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2021 وصلت إلى 48,651 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 177.44 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 38.3% من حيث عدد المبايعات، و63.4% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2020، ولتصبح كذلك أعلى قيمة سنوية للمبايعات منذ العام 2015.

كما سجل المؤشر الشهري العام في أكتوبر الماضي 1.132 نقطة بسعر 1.086.969 درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.16 نقطة بسعر 974.621 درهم. وسجل المؤشر الشهري للفلل / التاون هاوس 1.13 نقطة بسعر 1.962.448 درهم، ليعدّ بذلك أكتوبر 2021 الأعلى من حيث أرقام المؤشر الإجمالية منذ يونيو 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ مارس 2019. وفيما يتعلق بالشقق، فقد كان أكتوبر الماضي هو الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أغسطس 2020، والأعلى من حيث القيمة منذ سبتمبر 2020. فيما حققت الفلل / التاون هاوس أداء أفضل؛ إذ كان أكتوبر 2021 الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أبريل 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ فبراير 2019.

ملخص عام

شهد شهر أكتوبر 2021 تسجيل 5،352 مبايعة بقيمة 13.12 مليار درهم، مما يجعله أفضل أكتوبر على الإطلاق على مدار السنوات الثماني الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي المبايعات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر إلى 48،651 مبايعة، بقيمة 177.44 مليار درهم إماراتي. وفي غضون 10 أشهر فقط، زادت قيمة معاملات المبايعات العقارية بنسبة 63.4% عن عام 2020 ككل، وهي أعلى رقم مبايعات سنوية منذ عام 2015.

حقق المؤشر الخاص بالفلل / تاون هاوس ارتفاعاً بنسبة 14% خلال الأشهر الستة الماضية؛ ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، زاد الطلب على الفلل بشكل كبير، بشكل أدي إلى زيادة في مبيعات الفلل، محققة أرقاما قياسية جديدة من حيث الأكثر مبيعًا من هذا النوع، اعتبارًا من يوليو 2020، بالإضافة الي نمواً متواصلاً شهراً بعد شهر.

من جهة أخرى استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة في أكتوبر 2021 على 60% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبايعات على الخارطة 40%. وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2,133 عقارًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار درهم، في حين تم تداول 3,219 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.72 مليار درهم. وعند تقسيم هذا النتائج من حيث مبايعات المطورين والمبايعات الفردية، فقد أجرى المطورون ما مجموعه 3،395 مبايعة بقيمة 8.08 مليار درهم، والتي تضمنت عقارات على الخارطة، وذات أولوية، وعقارات جاهزة بينما شكلت المبايعات الفردية 1،957 مبايعة بقيمة 5.03 مليار درهم.

العقارات الجاهزة

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر"، تركزت عمليات مبايعات الفلل / تاون هاوس الجاهزة في أكتوبر 2021 في مناطق داماك هيلز 2، ندّ الشبا، الينابيع، دبي هيلز استيت، المرابع العربية. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق الجاهزة في ذات الفترة، في مناطق مرسى دبي، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، داون تاون دبي، وأبراج بحيرة الجميرا.

عقارات على الخارطة

وبالنسبة للعقارات على الخارطة، كانت أهم مناطق المبايعات في شهر أكتوبر 2021 للفلل / تاون هاوس، هي المرابع العربية 3، تلال الغاف، ذا فالي، دبي لاند، ومدينة محمد بن راشد. أما بالنسبة للشقق في الفترة نفسها، فقد كانت أهم مناطق الاهتمام هي ميناء دبي، مدينة محمد بن راشد، خور دبي، الخليج التجاري، وداون تاون دبي.

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