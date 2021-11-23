محال ومطاعم في أبوظبي تطرح عروضاً مبكرة بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد مستهلكون في أبوظبي بأن محال تجارية عدة طرحت عروضاً وتخفيضات سعرية مبكرة، بنسب وصلت إلى 75%، على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات تشمل سلعاً مختلفة، منها الملابس والحقائب والأحذية والإلكترونيات، إضافة إلى الأثاث والأدوات المنزلية.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، أن العروض، التي تستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، شملت أيضاً، بجانب التخفيضات المباشرة، عروض استرداد نقدي تصل إلى 50% في حال إنفاق مبالغ معينة، تبدأ من 50 درهماً فأكثر، فضلاً عن عروض البيع بنصف السعر، وشراء منتج والحصول على الثاني مجاناً، أو شراء منتجين والحصول على الثالث مجاناً.

كما أظهرت الجولة طرح مطاعم ومقاهٍ خصومات تصل إلى 50% على بعض منتجاتها، إلى جانب طرح شركات سلعاً مختلفة بغلاف جديد، يعبّر عن اليوم الوطني الـ50 للدولة.

عروض خاصة

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد عبدالقادر، إن محال كثيرة في أبوظبي، بدأت تخفيضات مبكرة بمناسبة العيد الوطني للدولة بنسب وصلت إلى 75%، فضلاً عن عروض خاصة بالاسترداد النقدي بنسبة 50% في حالة إنفاق 50 درهماً أو أكثر على المشتريات.

وأوضح أن التخفيضات والعروض تشمل سلعاً كثيرة، أبرزها الملابس والحقائب والهواتف ومستلزماتها والإلكترونيات وغيرها، مطالباً بتشديد الرقابة للتحقق من صحة التخفيضات، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

نسب مختلفة

وقالت المستهلكة، مريم عبدالله، إن محال تجارية بدأت بالفعل طرح تخفيضات سعرية بنسب مختلفة، أبرزها تخفيضات 50% أو بنصف السعر، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 للدولة، مبينة أن هناك عروضاً كذلك تتعلق بالاسترداد النقدي، واشتر سلعة واحصل على أخرى مجاناً، أو اشتر اثنتين واحصل على الثالثة مجاناً.

وأضافت أن التخفيضات والعروض تشمل سلعاً كثيرة، أبرزها الملابس والأثاث والديكور والأحذية والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل، وغيرها، داعية الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة للتحقق من صحة التخفيضات ونسبها، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

مطاعم

وذكر المستهلك، أمجد سمير، أنه بجانب تخفيضات المحال التجارية في أبوظبي، التي تراوح بين 20 و75%، انضم أيضاً عدد من المطاعم والمقاهي إلى طرح تخفيضات تصل إلى 50% على بعض منتجاتها.

وأضاف أن شركات طرحت منتجاتها بأغلفة جديدة، اكتست باللون الذهبي وعلم الإمارات، مع طرح جوائز في حال الدخول في سحوبات.

تعاون

من جانبه، قال مسؤول في أحد المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي (م.إ)، إن حملات التخفيضات بدأت مبكراً في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة السياحة والثقافة، ودائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التخفيضات ستستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، مع فرص لتمديدها بالنسبة للمحال المشاركة في حل رغبت في ذلك. وأضاف أن إدارات المراكز تقدم تسهيلات خاصة للمحال، لسرعة الحصول على تراخيص التخفيضات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من المحال، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

إقبال

بدورها، قالت مسؤولة البيع في أحد سلاسل محال تجارية في أبوظبي، رينا تشو، إن هناك إقبالا كبيراً من المحال على المشاركة في تخفيضات اليوم الوطني الـ50، لاسيما أن موسم اليوم الوطني أصبح من أهم مواسم التسوق السنوية في أبوظبي.

موسم رئيس

قال خبير تجارة التجزئة، ديفي ناجبال، إن اليوم الوطني وما يصاحبه من إجازة، أصبح موسماً رئيساً للتسوق، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المحال يحرص على المشاركة فيه، فضلاً عن أنه يستمر فترة طويلة تصل إلى أسبوعين خلال العام الجاري.

وأضاف أن هناك منافسة شديدة بين المحال لاجتذاب المتسوقين، كما أن هناك منافسة بين المحال والمنصات الإلكترونية التي تنظم تخفيضات متزامنة جزئياً بمناسبة ما يعرف بـ«الجمعة البيضاء».

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