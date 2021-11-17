22 مليار درهم صفقات القوات المسلحة في «دبي للطيران» خلال 4 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2021، إعلان وزارة الدفاع عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليون و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أربعة أيام 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار و523 مليون و876 ألف درهم، حيث بلغت قيمة صفقات اليوم الأول، خمسة مليارات و239 مليون و207 آلاف، فيما وصلت قيمة صفقات اليوم الثاني إلى 11 مليار و284 مليون و837 ألف درهم، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الثالث 4 مليارات و257 مليون و401 ألف.

جاء الإعلان عن الصفقات اليوم، بحضور المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، والمتحدث الرسمي باسم معرض دبي للطيران، المقدم طيار سارة حمد الحجري.

وبحسب الإعلان عن الصفقات السبع، تم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة «alliant techsystems operations llc» الأميركية لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 175 مليونا و863 ألف درهم، فيما تم في الصفقة الثانية التعاقد مع شركة «global industrial &defence solutions gids» الباكستنية لشراء ذخائر مختلفة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 143 مليونا و981 ألف درهم.

كما تم إبرام صفقة ثالثة مع شركة «ammroc advanced military maintenance repair and center» المحلية لتقديم الاستشارات والإسناد الفني شاملاً قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليونا و845 ألف درهم، بينما تم عقد صفقة رابعة مع شركة «dassault aviation» الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 149 مليونا و123 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة مع شركة «international technical systems trading» المحلية لشراء أجهزة ومعدات لطائرات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 677 مليونا و315 ألف درهم، في حين عقدت الصفقة السادسة مع شركة «أبوظبي للمطارات» المحلية لتقديم خدمات المناولة الأرضية والدعم اللوجستي لقواعد قيادة القوات الجوية بقيمة 108 ملايين درهم.

وعقدت الصفقة السابعة مع شركة «alliant techsystems operations llc» لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي الأميركية بقيمة 367 مليونا و300 ألف درهم.

وقال البلوشي عقب الانتهاء من الإعلان عن الصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية المتخصصة في مجال الطيران، إن دورة المعرض للعام الجاري متميزة عن الدورات السابقة.

من جانبها لفتت المقدم طيار سارة الحجري، إلى أن معرض دبي للطيران في آخر دورة تم عقده بها عام 2019، كانت تبلغ إجمالي قيمة الصفقات المبرمة 18 مليار درهم، بينما تجاوز المعرض في نسخته لعام 2021 هذه القيمة.



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