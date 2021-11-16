969 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من 969 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 331 مبايعة بقيمة 718.68 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراض بقيمة 92.19 مليون درهم و303 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 626.49 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 207.21 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 43.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة "وادي الصفا 5"، تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة "وادي الصفا 5".

وتصدرت "وادي الصفا 5"، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الرابعة" بتسجيلها مبايعتين بقيمة تسعة ملايين درهم.



أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بـ18 مليون درهم، بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعتين في منطقة مرسى دبي قيمة كل منهما ثمانية ملايين درهم.

وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في "وادي الصفا 5" بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

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