إيقاف التعامل على سهم إعمار مولز نهائياً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلن سوق دبي المالي، عن إيقاف التداول على أسهم شركة "إعمار مولز" نهائياً اعتباراً من اليوم، وذلك لاستكمال إجراءات الاندماج مع شركة "إعمار العقارية".

وسيتم شطب إدراج شركة "إعمار مولز" من سوق دبي المالي وتفعيل الاندماج مع شركة "إعمار العقارية" بنهاية جلسة التداول 21 نوفمبر 2021.

ويشار إلى أن عمومية كل من شركة "إعمار العقارية" وشركة "إعمار مولز" قد وافقتا في أكتوبر، على قرار الاندماج المزمع إتمامه بينهما، من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في "إعمار العقارية" مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية).

وسيتم ذلك تبعا لزيادة رأس مال شركة "إعمار العقارية" إلى 8179.7 مليون درهم يوم 21 نوفمبر 2021.

وارتفعت أرباح شركة "إعمار مولز"، بنسبة 83 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

وأوضحت الشركة أن صافي أرباحها بلغ 1.07 مليار درهم، مقابل 586 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2020.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت إيرادات بقيمة 3.19 مليار درهم بنمو 28% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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