العبار: «إيجل هيلز» تعتزم استثمار ما يصل إلى 17 مليار دولار في سورية
قال مؤسس إعمار العقارية ومؤسس "إيجل هيلز" ورئيس مجلس إدارتها محمد العبار، اليوم الأربعاء، إن الشركة تخطط لاستثمار ما بين 16 و17 مليار دولار في سورية، حيث تعتزم الشركة العقارية تطوير مشروعين، أحدهما في دمشق والآخر في اللاذقية.
وكانت "إيجل هيلز" قد أعلنت في 6 أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، لتطوير مشروعات سكنية وسياحية تشمل مشروع تلال دمشق، ومشروع اللاذقية لليخوت والمارينا على الساحل السوري.
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