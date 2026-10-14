العبار: «إيجل هيلز» تعتزم استثمار ما يصل إلى 17 مليار دولار في سورية

قال مؤسس إعمار العقارية ومؤسس "إيجل هيلز" ورئيس ​مجلس إدارتها محمد العبار، اليوم ‌الأربعاء، إن الشركة تخطط لاستثمار ‌ما بين 16 ‌و17 مليار ‌دولار في ‌سورية، حيث تعتزم ​الشركة العقارية ‌تطوير ​مشروعين، أحدهما ⁠في دمشق والآخر ​في ⁠اللاذقية.

وكانت "إيجل هيلز" قد أعلنت في 6 أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، لتطوير مشروعات سكنية وسياحية تشمل مشروع تلال دمشق، ومشروع اللاذقية لليخوت والمارينا على الساحل السوري.