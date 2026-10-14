العبار: «إعمار» لا تقدم خصومات على عقاراتها حتى لو تباطأت المبيعات

أكد مؤسس «إعمار العقارية»، محمد العبار، أن الشركة لا تقدم خصومات على أسعار وحداتها العقارية، ولا تعدّل خطط السداد، حتى في حال تباطؤ المبيعات، مشدداً على أن هذه السياسة تهدف إلى حماية حقوق المشترين السابقين والمحافظة على ثقتهم بمشروعات الشركة.

وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن قمة «رايز» (RISE) اليوم الأربعاء، إن من غير المنصف بيع وحدة سكنية بسعر محدد، ثم طرح وحدة مماثلة في المبنى نفسه بخصم يصل إلى 50% لمشترٍ جديد، لما قد يسببه ذلك من ضرر للمستثمرين الذين اشتروا وحداتهم بالأسعار الأصلية.

وأوضح أن بعض المطورين العقاريين في دبي يلجؤون إلى تقديم خصومات كبيرة بهدف توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتهم المالية، خصوصاً الشركات التي تواجه مستويات مرتفعة من المديونية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تعكس بالضرورة اتجاهاً عاماً في السوق العقارية.

تصحيح الأسعار

ورداً على سؤال بشأن دخول السوق العقارية في دبي مرحلة تصحيح سعري، أوضح العبار أن حركة الأسعار تختلف من مشروع إلى آخر، بحسب الموقع والمطور العقاري وقوته المالية ومستويات المديونية لديه.

وأشار إلى أن بعض الشركات تضطر إلى خفض الأسعار لتأمين التدفقات النقدية اللازمة لمواصلة أعمالها، في حين تتمتع شركات أخرى بملاءة مالية تتيح لها المحافظة على أسعار البيع دون تقديم تنازلات.

وفي ما يتعلق بتوقعات تشير إلى احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح بين 5 و15% حتى عام 2027، تجنب العبار تقديم توقع محدد، مؤكداً أهمية تقييم السوق وفق معايير أوسع من التقلبات السعرية قصيرة الأجل.

ولفت العبار إلى أن أسعار العقارات في دبي لا تزال تنافسية مقارنة بأسواق عالمية، من بينها لندن وسنغافورة وشيكاغو ومومباي، ما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمار العقاري.