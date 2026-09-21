إعمار تتوقع عودة إشغال فنادقها بدبي لمستويات ما قبل الحرب خلال 12 شهراً

قال رجل الأعمال ومؤسِّس شركة إعمار العقارية محمد العبار، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن فنادق المجموعة في دبي تشهد حاليا معدل إشغال يبلغ حوالي ‌60%، مضيفا أن المجموعة تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 12 شهراً مقبلة.

وأضاف في مقابلة "نسبة الإشغال كانت 83% قيل الأوضاع الأخيرة في المنطقة والآن عدنا إلى نسبة إشغال بنحو 60%. مسرورون جدا بذلك".

وقال العبار "الحقيقة أننا في دبي كنا مرفهين للغاية"، مضيفا أن قطاع الضيافة في المدينة ‌اعتاد على نمو بنسبة 9%- 10% سنوياً، وأضاف أن الطلب يعود بدعم من زيادة الرحلات الدولية.

وأضاف العبار عن معدلات الإشغال "أعتقد أننا سنعود خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليس إلى مستوى 80%، بل أعتقد أننا سنستعيد الوضع الطبيعي تدريجياُ ‌على مدى نحو 12 شهرا مقبلة".

العقارات

وقال العبار إن شركة إعمار لديها ⁠إيرادات متراكمة تزيد على ⁠50 مليار دولار، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات التي سيتم تسجيلها مستقبلاً، وإن معدل التحصيل لديها حالياً "جيد تماماً مثلما كان في 2025".

وأضاف أنه واثق من السوق لكن المبيعات رغم تحسنها ما زالت ⁠دون مستويات ما قبل الحرب.

وقال "أعتقد أنها حاليا تقل بنحو 50% عن المستوى الطبيعي".

ويتوقع العبار تراجع أسعار العقارات في دبي بمتوسط 5% هذا العام نتيجة الحرب.

وأعلنت إعمار في يونيو خططا لإنشاء منطقة حضرية في دبي بتكلفة تقارب 55 مليار دولار قالت إنها ستستوعب 150 ألف ساكن، مشيرة إلى قدرة سوق العقارات في الإمارة على امتصاص صدمة الصراع في المنطقة.

وقال العبار "بمجرد أن تهدأ الأمور بين إيران والولايات المتحدة، أعتقد أنني سأطلقه (المشروع) على الفور".