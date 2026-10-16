العبار: مؤشرات قوية تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وثقة المستثمرين

أكد مؤسِّس «إعمار العقارية»، محمد العبار، أن دولة الإمارات تشهد خلال الفترة الحالية نمواً ملحوظاً في معدلات الإشغال الفندقي مقارنة بالفترات السابقة، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء القوية المسجلة في قطاعات العقارات والتجارة الإلكترونية والسياحة، تعكس استمرار ثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق المحلية، رغم التحديات والتقلبات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وقال العبار إن اقتصاد دولة الإمارات يمتلك مقومات قوية، تمكّنه من تجاوز التحديات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، التي عقدت، أمس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026».

وأوضح العبّار أن جاذبية دولة الإمارات لا تقتصر على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة، بل تمتد لتشمل مجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها الأمن وجودة الحياة والتعليم.

وأشار إلى أن العديد من الأسر حول العالم يبحث عن وجهات توفر بيئة آمنة ومستقرة لتربية أبنائها وتعليمهم، وهو ما يعزز مكانة الإمارات وجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار.

وأضاف أن المتغيرات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أظهرت قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات الاستثنائية، مؤكداً أن هذه القدرة تسهم في تعزيز الثقة بالإمارات، وترسّخ مكانتها باعتبارها بيئة مستقرة تتمتع بمقومات اقتصادية واجتماعية جاذبة.

وفي ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، أكد العبار أن الذكاء الاصطناعي يوفر للشركات فرصاً واسعة لخفض التكاليف التشغيلية، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتحسين فهم احتياجات العملاء، فضلاً عن تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت إلى أن الشركات التي تبادر إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكيف معها بسرعة ستكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق، وستتمكن من العمل بتكاليف أقل، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة عملياتها المختلفة.

وشدّد العبار على أهمية ترسيخ ثقافة التعلم المستمر لدى أصحاب الشركات ورواد الأعمال والموظفين، داعياً إلى الحرص على تطوير المهارات والمعارف بصورة دائمة. وأكد أن الحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة الأعمال المتغيرة يتطلب مواكبة المستجدات، وتحديث الخبرات باستمرار.

وبالنسبة لسياسات التسعير والمنافسة في الأسواق، أكد العبار أنه لا يفضّل الاعتماد على الخصومات، معتبراً أن تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقيمة حقيقية للمتعاملين يمثل نهجاً أكثر استدامة من الاعتماد على التخفيضات السعرية لجذب العملاء.

وبيّن أن نجاح الأعمال يرتبط بمجموعة من العناصر الأساسية، تشمل اختيار الموقع المناسب، وجودة المنتج، ومستوى الخدمة، والقيمة التي يحصل عليها العميل مقابل السعر الذي يدفعه، مشيراً إلى ضرورة أن تشكل هذه العناصر الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الشركات والعملاء.

وأضاف أن تقديم الخصومات بصورة متكررة قد يثير تساؤلات لدى العملاء بشأن عدالة السعر الأصلي للمنتج أو الخدمة، لافتاً إلى أن الأفضل هو تحديد سعر مناسب منذ البداية، يعكس الجودة المقدمة ومستوى الخدمة والقيمة الفعلية التي يحصل عليها العميل، بما يعزز الثقة، ويحقق استدامة العلاقة مع المستهلكين.

وعلى صعيد القطاع العقاري، قال العبار إن «إعمار العقارية» تواصل تحصيل الدفعات الشهرية من المشترين، معتبراً أن استمرار هذه الدفعات يعكس متانة الطلب والثقة بالسوق العقارية في دولة الإمارات.

وكشف عن أن رصيد الأعمال المتراكمة لدى «إعمار» تبلغ قيمته نحو 180 مليار درهم، موضحاً أن نسبة تحصيل المستحقات بلغت 98% خلال العام الماضي، وعادت إلى مستوياتها السابقة بعد تراجع مؤقت خلال فترة التوترات الإقليمية.

وأكد انخفاض إلغاءات الحجوزات العقارية إلى أقل من 600 وحدة شهرياً بعد تهدئة الأزمة التي شهدتها المنطقة، مقارنة بنحو 1200 وحدة خلال فترة التوترات الإقليمية.

• 180 مليار درهم رصيد أعمال «إعمار».. وتراجع إلغاءات الحجوزات العقارية إلى أقل من 600 وحدة شهرياً.