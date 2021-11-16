«إعمار» تحقّق مبيعات عقارية بـ 26 مليار درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية عن تحقيقها نمواً كبيراً في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، التي ارتفعت بنسبة تزيد على 236% لتصل إلى 26.146 مليار درهم (7.118 مليارات دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت «إعمار» في بيان أمس بأنها تمكّنت من تحقيق هذه النتائج، بفضل أعمال تطوير المشروعات في دولة الإمارات، إضافة إلى عملياتها الدولية، ما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرّة بعلامة «إعمار» التجارية، ونموّها المتسارع.

وبدعم من مبيعات العقارات القوية، فقد سجلت «إعمار العقارية» إيرادات بقيمة 19.332 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما قيمته 2.578 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% عن صافي الأرباح البالغ 2.057 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وذكرت «إعمار» أنها تمتلك الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز»، التي تبلغ 46.927 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

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