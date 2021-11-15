اليوم.. آخر يوم تداول على أسهم "إعمار مولز" قبل تنفيذ الاندماج

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تختتم، اليوم الإثنين، التداولات على أسهم "إعمار مولز" في سوق دبي المالي، حيث يعتبر آخر يوم لاستحقاق تبادل الأسهم بعد قرار الاندماج مع شركة "إعمار العقارية".

وسيتم شطب إدراج الشركة من السوق بنهاية جلسة التداول 21 نوفمبر 2021.

وحسب البيانات المتوفرة وافقت جمعية كل من شركة "إعمار العقارية" وشركة "إعمار مولز" في أكتوبر الماضي، على قرار الاندماج المزمع إتمامه بينهما، وذلك من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في "إعمار العقارية" مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية).

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