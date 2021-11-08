تصرفات عقارات دبي تسجل 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 302 مبايعة بقيمة 821.7 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراضٍ بقيمة 296.89 مليون درهم، و264 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 524.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت سبع مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 3»، بتسجيلها ست مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «برج خليفة».

بدورها، تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 217.96 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 92.66 مليون درهم، و66 رهناً لفلل وشقق بقيمة 125.3 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 42 مليون درهم، وأخرى في منطقة «سيح شعيب 4» بقيمة 25 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 86.3 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا» بقيمة 19 مليون درهم.

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