4.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من 4.8 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم، بتسجيل 1502 مبايعة بقيمة 3.46 مليارات درهم، منها 174 مبايعة لأراض بقيمة مليار درهم و1328 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.46 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.04 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 91 هبة بقيمة 294.04 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، تلتها مبايعتين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد،

قيمة كل منهما 30 مليون درهم.

وتصدرت "الحبيه الرابعة" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 334 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في "اليفرة 3" بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.



أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت "مرسى دبي"، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 129 مبايعة بقيمة 325 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الرابعة" بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم.

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