دبي تسجل 21.36 مليون ليلة فندقية في 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن استقبال الإمارة 3.85 ملايين سائح دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد الليالي الفندقية (الغرف المحجوزة) إلى 21.36 مليون ليلة مبيت، مقابل 13.67 مليون ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 56.25%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية سبتمبر الماضي 132.8 ألف

غرفة فندقية ضمن 726 منشأة فندقية.

سياح دوليون

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 3.85 ملايين سائح دولي، منهم 620 ألف سائح خلال سبتمبر الماضي فقط.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الهند جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2021، مسجلة أكثر من 528 ألف زائر، تلتها روسيا بـ256 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية نحو 191 ألف زائر، لتأتي بعدها الولايات المتحدة التي حلت في المركز الرابع بـ171 ألف زائر. بدورها، سجلت فرنسا 156 ألف زائر، وحلت في المركز الخامس، تلتها مصر في المركز السادس بنحو 142 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 139 ألف زائر، مقابل 129 من سلطنة عمان، و105 و104 آلاف زائر لكل من كازاخستان وألمانيا على التوالي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية سبتمبر الماضي، 132 ألفاً و868 غرفة فندقية، ضمن 726 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 45 ألفاً و776 غرفة فندقية ضمن 137 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 37 ألفاً و473 غرفة فندقية ضمن 168 منشأة.

حصص الفنادق

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 24 ألفاً و990 غرفة فندقية ضمن 236 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 185 منشأة، تضم 24 ألفاً و629 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 18% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

وسجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 62%.

الليالي الفندقية

وأشارت بيانات «دبي للسياحة» إلى ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 4.6 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 21.36 ملايين ليلة مبيت، مقابل 13.67 مليون ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 56.25%، بينما ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 352 درهماً، ليصل متوسط العائد من الغرفة المتوافرة نحو 217 درهماً.

• %56.2 نمواً في عدد الليالي الفندقية بدبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021.

مصدر الزوّار

حلت منطقة جنوب آسيا وأوروبا الغربية في المركزين الأول والثاني في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذتا على 18% من إجمالي عدد الزوار لكل منهما على التوالي، تلتهما روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 17%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 14%.

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 11% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى دبي، وإفريقيا بنسبة 10%، وأميركا 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ونحو 1% من أستراليا.

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