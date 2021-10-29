«مهرجان الأضواء» يدعم الطلب على المشغولات والعُملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.25 درهم و3.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 218.75 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 205.5 دراهم، بزيادة قدرها ثلاثة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 196 درهماً، بارتفاع قيمته 2.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 168 درهماً بزيادة بلغت 2.25 درهم.



وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من ارتفاعات الأسعار أخيراً، فإن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، بدعم من بدء احتفالات بعض المتعاملين بمهرجان الأضواء أو «ديوالي»، فضلاً عن وجود طلب على العملات الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة.







تحسن الطلب



وقال مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن الأسواق تشهد حالياً تحسناً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، مع بدء احتفالات العديد من المتعاملين من جنسيات آسيوية بمهرجان الأضواء «ديوالي»، لافتاً إلى ارتباط تلك المناسبة بشراء هدايا الذهب، ما حفز الطلب في الأسواق على منتجات المشغولات الذهبية رغم الارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر.



وأضاف أن لمهرجان «ديوالي» انعكاسات إيجابية في تنشيط الطلب على العملات الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى إن احتفالات «ديوالي» تستمر حتى الثامن من نوفمبر المقبل، وهو ما يعني مؤشرات إيجابية على المبيعات المتوقعة خلال تلك الفترة.





عيار 21



من جهته، قال مدير المبيعات في «محل ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن الاحتفال بمهرجان «ديوالي» أسهم بعدم تأثر الأسواق سلباً بالارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب، لافتاً إلى نشاط الطلب من قبل السياح، والذي عزز بدوره تحسن المبيعات على الرغم من متغيرات الأسعار.



وأوضح باليكرا أن المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطاً كانت الأكثر مبيعاً خلال الفترة الأخيرة، مع تفضيل المتعاملين الآسييويين للمشغولات المصنعة من ذلك العيار، مشيراً كذلك إلى تحسن مبيعات العملات الذهبية، لا سيما ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة.



في السياق نفسه، اتفق مسؤول المبيعات في «محل النخيل للمجوهرات»، سمير علي، بوجود طلب في الأسواق حالياً، قائلاً إن الأسواق تشهد حالياً معدلات نشاط ورواج في الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، على عكس المتوقع خلال فترات ارتفاعات الأسعار، مرجعاً ذلك إلى شراء الهدايا لمناسبة «ديوالي»، وتواجد عدد كبير من الزوار في أسواق الدولة حالياً.

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