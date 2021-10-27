38.1 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 38.1 مليون درهم مقابل 120.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن إجمالي إيراداتها بلغ 183.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مقابل 271 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 117.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و65.2 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وانخفضت النفقات بنهاية سبتمبر 2021، بنسبة 4% إلى 145 مليون درهم مقابل 150.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: "سجل إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ارتفاعاً نسبته 15% إلى 392.2 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.2%، وذلك بالرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 23.7% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2020 إلى 38.7 مليار درهم".

وأضاف أن "المستثمرون الأجانب حافظوا على حضورهم المُلفت، إذ استحوذوا على 47.5% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2021، فيما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 44% بصافي استثمار قيمته 429 مليون درهم كمحصلة شراء، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة من قِبل المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وآفاقه المستقبلية وما يوفره من فرص".

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