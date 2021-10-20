«فلاي دبي» تسيّر رحلات إلى صحار اعتباراً من 4 نوفمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس أنها ستبدأ اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة.

وأوضحت الناقلة في بيان أن رحلات صحار ستنطلق من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي لتكون «فلاي دبي» بذلك أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى صحار، مشيرة إلى أن الرحلات ستعمل بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «مع عودة الطلب على السفر ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي، يسعدنا أن نعلن عن بدء الرحلات إلى صحار في سلطنة عمان»، مضيفاً: «نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا وإعطاء ركابنا المزيد من الخيارات للسفر في المنطقة».

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