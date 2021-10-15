أسواق الذهب تلقى رواجاً من مواطنين وسياح ومتعاملين من جنسيات آسيوية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات سعرية جديدة راوحت قيمتها بين 3.5 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، في وقت تأتي فيه هذه الزيادات للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعات الذهب خلال أسبوعين إلى 6.25 دراهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 217.5 درهماً بارتفاع قيمته 4.25 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 204.25 دراهم، بزيادة قيمتها أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 195 درهماً بارتفاع بلغ أربعة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 167.25 درهماً بزيادة بلغت 1.5 درهم.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الزيادات السعرية الجديدة للذهب، أسهمت في توجيه نسبة كبيرة من الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة.

وأكدوا أن الأسواق تشهد حركة رواج كبيرة، رغم تلك الارتفاعات السعرية، بدعم من مواطنين وسياح، فضلاً عن متعاملين من جنسيات آسيوية، استعداداً لمناسبات في بلدانهم، من أشهرها مهرجان «ديوالي» أو «يوم الأضواء» الذي يتوافق مع نهاية أكتوبر الجاري.

من جهتهم، قال متعاملون إن الأسعار الأخيرة للذهب مرتفعة، لكنها لا تزال في نطاق منخفض، مقارنة بأسعار سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنهم يفضلون شراء المشغولات كهدايا، مع اختيار ذات الأوزان الأقل، نظراً لارتفاع الأسعار حالياً.



توجهات المتعاملين

وقال المتعامل أحمد طه، إنه فضل شراء قطعتي مشغولات ذهبية أخيراً من الأوزان القليلة والأحجام الصغيرة، بدلاً من فكرة إلغاء خطط الشراء، بسبب الزيادات السعرية الأخيرة للذهب.

بدوره، قال المتعامل محمد السيد، إن الأسعار الأخيرة للذهب مرتفعة، لكنها لا تزال في نطاق منخفض، مقارنة بأسعار سبتمبر الماضي، وهو ما حفزه على شراء أكثر من قطعة مشغولات ذهبية لمناسبات تتعلق بأسرته.

أما المتعامل خالد وقاص، فقال إنه يفضل دائماً هدايا المشغولات الذهبية، مقارنة بالهدايا الأخرى، لكونها تحتفظ بقيمتها المالية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن ذلك دفعه لشراء هدية ذهبية رغم الإرتفاعات السعرية الأخيرة، لكن مع تعديل خطط الشراء لوزن أقل من المستهدف سابقاً.

لا تأثيرات

وأكد مدير المبيعات في محل «عنان للمجوهرات»، عبد العزيز الخطيب، أنه لم يكن للارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب تأثيرات ملحوظة في رواج الطلب على المشغولات الذهبية، وذلك بدعم من إقبال عدد من المواطنين والمقيمين الذين يخططون لمناسبات عائلية تتعلق بالزواج خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد معدلات الطلب من قبل السياح، لافتاً إلى أن معظم عمليات الطلب شملت مشغولات من أوزان قليلة ومتوسطة.



إقبال جيد

في السياق نفسه، قال مدير محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن حركة الإقبال على أسواق المشغولات حالياً جيدة بشكل لافت، على الرغم من استمرار أسعار الذهب بالارتفاع لأسبوعين متتاليين.

وأكد أن الزيادات السعرية لم تمنع من استمرار الإقبال والطلب، لكنه تركز على الأوزان القليلة والمتوسطة من المشغولات الذهبية، فيما استحوذ عيار 18 قيراطاً على النسب الكبرى من الطلب.



مهرجان «ديوالي»

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن الأسواق تشهد مؤشرات إيجابية حالياً في معدلات الإقبال ومقاومة تأثيرات الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب، لعوامل تتعلق بارتفاع نسبة الزوار للدولة، واقبال متعاملين من جنسيات آسيوية، استعداداً لمناسبات في بلدانهم، من أشهرها مهرجان «ديوالي» أو «يوم الأضواء» والذي يتوافق مع نهاية أكتوبر الجاري، إضافة إلى استعداد البعض لمناسبات زفاف خلال الفترة المقبلة، متفقاً على أن معظم المبيعات تتركز حالياً في أوزان القليلة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news