«دبي نكست» تنجح في جمع تمويل جماعي لرائدة أعمال سعودية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت «دبي نكست»، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو الماضي، وتديرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نجاحاً ملحوظاً في فترة زمنية قصيرة، إذ أصبحت حافزاً للمشروعات المبدعة في قطاعات جديدة وناشئة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنصة الرقمية حققت قصة نجاح أخرى، هي الثالثة في غضون ثلاثة أشهر منذ الإطلاق، حيث اختتم برنامج «تكوين» لتعلم اللغة العربية، حملة ناجحة لجمع رأس المال اللازم من خلال التمويل الجماعي، فيما يأتي مشروع «تكوين» عقب نجاح مشروعَي «بادل 26»، و«فيمودرا» في وقت سابق.

مصدر إلهام

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، عبدالباسط الجناحي، إن «دبي نكست» أثبتت قدرتها على تقديم الفرص المتميزة للشركات الناشئة الطموحة في دبي، إذ توفر نظاماً بيئياً للنمو المستدام، وشبكة اجتماعية لتمويل الشركات الناشئة.

وأكد الجناحي أن تجربة حملة جمع التمويل الناجحة لـ«تكوين» في «دبي نكست»، مصدر إلهام للشركات الناشئة، وشهادة على القدرات الهائلة للمفاهيم الإبداعية في دبي، وقال: «نحن سعداء بتقديم الدعم لمشروع (تكوين) لمساعدته على التطور، وتمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة التي ستكون جزءاً من (إكسبو 2020 دبي)».

مشروع «تكوين»

ويسعى مشروع «تكوين»، الذي ابتكرته رائدة الأعمال السعودية، لجين أبوالفرج، إلى جعل تعلم الأبجدية العربية تجربة ممتعة من خلال استخدام مجموعة من الكتل المغناطيسية المعيارية.

وابتكرت أبوالفرج، وهي مصممة ومتخصصة في مجال العلامات التجارية، ومهتمة بشكل خاص باللغة العربية، مفهوم التعلم المبتكر، وقد فضّلت تمويل مشروعها من خلال التمويل الجماعي، فضلاً عن نماذج التمويل التقليدية.

وقالت: «بصفتي أمّاً ومصممة، كنت بحاجة إلى تهيئة تجربة إيجابية لطفلي لتعلم اللغة العربية، وقد سمحت لي حملة التمويل الجماعي من خلال منصة (دبي نكست)، بالاقتراب من مجتمعي، والاستعانة بها في رحلتي الريادية، والحصول على دعم يتجاوز بكثير الشق المالي، وهو ما لم يكن ممكناً لو اخترت جمع رأس المال بالطريقة التقليدية».

وتابعت أبوالفرج: «من المشجع أن نرى منصة تمويل جماعي تنطلق من إمارة دبي، وكونها تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن ذلك يمنح أصحاب المشروعات والداعمين الثقة الكافية».

• «تكوين» مشروع مبتكر يجعل من تعلم الأبجدية العربية تجربة ممتعة.

أول منصة تمويل جماعي

تعد «دبي نكست» أول منصة تمويل جماعي، تُمكن الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من عرض أفكارهم، لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لبدء تنفيذها انطلاقاً من دبي، اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

وتعد المنصة غير ربحية، ومتاحة لجميع الجنسيات المقيمين في دولة الإمارات.

وقد شهدت «دبي نكست» زيادة كبيرة في عدد الحملات والداعمين في الأشهر الأخيرة، إذ تضم المنصة حالياً 226 داعماً، مقارنة بـ59 داعماً في يوليو 2021، بينما ازداد عدد الحملات التي صُممت على المنصة بنسبة تزيد على 40% خلال الفترة نفسها.



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