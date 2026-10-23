«الصناعة» تستعرض حوافز الاستثمار والتمويل والتحول التكنولوجي في «اصنع مع أدنوك»

تستعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، منظومة الحوافز والممكنات الداعمة للاستثمار والتصنيع في الدولة، وفرص الاستفادة من برامج المحتوى الوطني والتمويل والتحول التكنولوجي والشراكات الصناعية.

ويُعقد الملتقى في أبوظبي الأحد 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة وكيل الوزارة، حسن جاسم النويس، وعدد من المسؤولين والمصنعين والمستثمرين وممثلي الشركات الوطنية والدولية والشركاء الصناعيين ومزودي التكنولوجيا.

وتركز الوزارة على تعريف المستثمرين والمصنعين والموردين بالمبادرات الداعمة للتنمية الصناعية، وفي مقدمتها «برنامج المحتوى الوطني»، و«برنامج التحول التكنولوجي الصناعي»، و«الصندوق الوطني للمرونة الصناعية»، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، إلى جانب برامج التمويل التنافسية.

وتستهدف هذه البرامج دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

وتأتي مشاركة الوزارة بالتعاون مع شركة «أدنوك» وشركائها الاستراتيجيين، في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، من خلال ربط احتياجات السوق بفرص المشتريات الصناعية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، بما يدعم توطين المنتجات ذات الأولوية وتوسيع التصنيع المحلي.

كما تعتزم الوزارة دعوة المصنعين والمستثمرين والشركات الصناعية المحلية والدولية إلى المشاركة في الدورة السادسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027، لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والمشتريات الصناعية، والتعرف إلى الحلول التمويلية والتكنولوجية وفرص الشراكة.

وتهدف هذه الجهود إلى توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.