الحملة الوطنية لريادة الأعمال تحقق نتائج نوعية

بحث «مجلس الإمارات لريادة الأعمال»، خلال اجتماعه برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة رئيس المجلس، عبدالله بن طوق المري، عدداً من المبادرات والمستهدفات الوطنية الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها واستدامتها.

واستعرض المجلس نتائج الحملة الوطنية لريادة الأعمال «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر 2025، وحققت نتائج نوعية، إذ شملت تدريب وتأهيل أكثر من 400 مواطن ومواطنة، واستفادة 214 مواطناً من برنامج «ريادة» بنسبة رضا بلغت 97%، وإطلاق 41 مبادرة حكومية في 9 مجالات، بالتعاون مع 10 جهات شريكة في خمس إمارات.

كما حققت الحملة مشتريات حكومية بقيمة إجمالية بلغت 202 مليون درهم، منها 78.6 مليون درهم من خلال 55 عقداً مع سبع جهات حكومية، و123.4 مليون درهم على المستوى الاتحادي، وتسجيل 405 منشآت في سجل الموردين، إلى جانب احتضان 30 شركة عقارية، وتسجيل 46 وكيلاً ضريبياً، وترخيص 40 خبيراً في إدارة المشاريع، وتمكين 49 مستفيداً من برنامج الأسر الإماراتية ودعم 100 مشروع طلابي.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس المجلس، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه أسهم في بناء منظومة متكاملة من الممكنات والبرامج التي تواكب احتياجات رواد الأعمال، وتدعم نمو مشاريعهم وتوسعها.

وأضاف أن «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» يمثل منصة وطنية لتوحيد الجهود وتطوير المبادرات الداعمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر 85% من وظائف القطاع الخاص، لافتاً إلى أن نتائج الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» تعكس أثر هذه المنظومة، من خلال ما شهدته من برامج ومبادرات نوعية، أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

كما بحث الاجتماع فرص تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير استراتيجية وطنية لريادة الأعمال، وناقش مبادئ التنفيذ المرحلي للاستراتيجية وآليات تنسيق الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يضمن وضوح المسؤوليات ومرونة التنفيذ، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة وقياس أثر المبادرات المنفذة.

إلى ذلك، تناول الاجتماع مستجدات مبادرة «المسرعات المتنقلة في القرى»، التي يجري تنفيذها حالياً لتوسيع وصول رواد الأعمال في القرى والمناطق المستهدفة إلى الممكنات والخدمات اللازمة لتطوير مشاريعهم.

ريادة عالمية

واصلت دولة الإمارات تحقيق نتائج متقدمة في مؤشرات ريادة الأعمال عالمياً، حيث حافظت على المرتبة الأولى عالمياً للعام الخامس على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025-2026، كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرَي «التمويل الريادي» و«سهولة الوصول إلى التمويل الريادي» ضمن التقرير نفسه، وسجل عدد التراخيص النشطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة نمواً بأكثر من 140% خلال خمس سنوات، مقارنة بعام 2020، وبأكثر من 900% خلال 20 عاماً مقارنة بعام 2000.