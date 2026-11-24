دبي - الإمارات اليوم

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، ”مقر رواد أعمال دبي“.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة ”إكس“: ”في أكتوبر 2025، أطلقنا ”مقر رواد أعمال دبي“ في مبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وكان هدفنا أن يجد رائد الأعمال في دبي كل ما يحتاج إليه ليحوّل فكرته إلى مشروع، ضمن بيئة أعمال متكاملة تربط المؤسسين بالمستثمرين وتفتح أمام الشركات المحلية أبواب الشراكة حول العالم“.

وأضاف سموه: ”اليوم، زرت المقر واطّلعت على تقرير حول عامه الأول، فقد استقطب المقر أكثر من 800 شركة ناشئة و2000 عضو، وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الأعضاء 6 مليارات درهم، دبي مدينة ريادة الأعمال، وتوفر كل الإمكانيات والتسهيلات لتحويل الأفكار المبدعة لمشاريع وقصص نجاح تبدأ من دبي وتصل للعالمية“.