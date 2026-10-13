«أكوا إندكس» تخطط لإطلاق رمز رقمي للمياه في الإمارات

أعلنت شركة «أكوا إندكس»، المتخصصة في إدارة وتسعير أصول المياه، عن خططها لإطلاق رمز رقمي خاص بالمياه في دولة الإمارات، ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي، وتطوير بنية تحتية رقمية تتيح توثيق احتياطيات المياه وتسعيرها وإدارة ملكيتها وتداولها باستخدام تقنيات ترميز الأصول الحقيقية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن الشراكة المبرمة مع «أكوا إندكس» عام 2025 تستهدف دعم إطلاق ما يُعتقد أنه أول رمز لأصل رقمي في العالم مدعوم مباشرة بموارد المياه العذبة، بما يسهم في تطوير سوق عالمية أكثر شفافية للمياه، ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً لهذا القطاع الناشئ.

وأضاف أن دبي تمثل منصة رئيسة للمرحلة المقبلة من التوسع الدولي للشركة، مستفيدة من منظومة المركز التي تجمع التجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل، لدمج الأصول المادية في الأسواق القائمة على تقنية «بلوك تشين» ودعم الإدارة المستدامة.

وتعتزم الشركة إطلاق منصة مؤسسية، خلال الربع الأخير من عام 2026، تتيح تحويل احتياطات المياه المعتمدة إلى أصول رقمية قابلة للتتبع والإدارة، مع ربطها بالمورد المادي من خلال أنظمة العقود الذكية والخدمات اللوجستية، بما يمكن حاملي الرموز من استبدال حصصهم بكميات فعلية من المياه عبر شبكات التخزين والتوزيع المعتمدة.

وتستند المرحلة الأولى من المشروع إلى احتياطات مياه جوفية خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، تصل كمياتها المقترح ترميزها إلى 11 مليار برميل، بقيمة تقديرية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، مدعومة بشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 20 ميلاً، وتتيح بعض خطوطها قدرة توصيل محتملة تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً.

وقال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «أكوا إندكس»، يعقوب شيرازي، إن الشركة تعمل على تطوير منظومة تقنية متكاملة تربط الموارد المائية بالتسعير الشفاف والتحقق من الملكية وكفاءة التوصيل، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية للتوسع بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة ومكانتها العالمية. وأشار إلى أن المشروع يتجاوز رقمنة أصول المياه إلى بناء بنية تحتية تربط التمثيل الرقمي بالمورد المادي من التحقق إلى التسليم.