بينانس تطلق مبادرة «قافلة 2026» تزامناً مع تزايد إقبال الأجيال الشابة على الخدمات المالية الرقمية بالمنطقة

أعلنت بينانس (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين، اليوم عن إطلاق مبادرة «قافلة 2026»، التي تجمع المستخدمين المؤهلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان للاحتفاء برحلتهم المالية واكتشاف مجموعة أوسع من الأدوات المالية الرقمية. وتقدّم المبادرة مكافآت بقيمة مليون دولار أمريكي بعملة USDC، في خطوة تعكس التزام بينانس بالتطوّر جنباً إلى جنب مع مجتمع مستخدميها، مع تنوّع احتياجاتهم لتشمل التداول وتحقيق العوائد والمدفوعات والتعلّم والوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

ويأتي إطلاق «قافلة» في ظل تنامي المشاركة في الخدمات المالية الرقمية بالمنطقة، حيث تكشف بيانات جديدة من بينانس عن تزايد تأثير الجيل Z واتساع نطاق تبنّي الخدمات المالية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

يمثّل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، والذين يشكّلون الفئة البالغة من الجيل زد، 50% من قاعدة مستخدمي بينانس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وترتفع هذه النسبة إلى 54% في باكستان، مما يؤكد الدور المهم الذي تؤديه الأجيال الشابة في رسم ملامح المشهد المالي الرقمي المتطور في المنطقة.

وإلى جانب التحوّلات الديموغرافية، تشير بيانات بينانس الإقليمية إلى تنامي تفاعل المستخدمين مع منظومتها المتكاملة، فقد استخدم أكثر من نصف المستخدمين الذين أكملوا التحقق من الهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (52.9%) منتجين أو أكثر من منتجات بينانس، وسجّلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل لتبنّي المنتجات المتعددة بنسبة 69.3%، تلتها البحرين بنسبة 57.2%، ثم باكستان بنسبة 52.6%، كما تضم منظومة بينانس مجموعة متنوعة من الخدمات والتجارب، بدءاً من التداول وتحقيق العوائد والمدفوعات، وصولاً إلى منصة Binance Square وأكاديمية Binance Academy، ويعكس هذا التنوّع توسّع دور بينانس إلى ما هو أبعد من التداول، من خلال جمع الأدوات المالية والمحتوى التعليمي والتفاعل المجتمعي في منصة واحدة.

تعكس هذه الاتجاهات التحوّلات الأوسع التي يشهدها قطاع الخدمات المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لدراسات سابقة أجرتها بينانس للأبحاث (Binance Research)، تتصدّر المنطقة معدلات النمو عالمياً في ادخار العملات المستقرة عبر (Binance Earn)، بعدما ارتفعت حصتها من إجمالي أرصدة العملات المستقرة على المنصة من 5.53% إلى 9.21%، كما ارتفعت حصة المنطقة من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة على بينانس من 7% في عام 2023 إلى 11% في عام 2026، محققةً بذلك أسرع نمو في حصتها من حجم التداول عالمياً خلال هذه الفترة. وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة من حيث حجم حيازات العملات المستقرة، في مؤشر على تزايد استخدام الأصول الرقمية للتداول والاحتفاظ بالقيمة وكسب المكافآت على الأصول المؤهلة.

وتندرج هذه التطوّرات الإقليمية ضمن تحوّل أوسع في أنماط المشاركة المالية عبر الأسواق الناشئة. وتُظهر بيانات منصة بينانس العالمية أن 77% من مستخدميها يقيمون في الأسواق الناشئة، مقارنةً بنسبة 49% في عام 2020.

وتسلّط نتائج أبحاث Binance Research العالمية الضوء أيضاً على دور جيل جديد من مستخدمي الخدمات المالية. إذ يشكّل الجيل Z نحو 44% من مستخدمي Binance Direct Stocks وbStocks، فيما ارتفعت حصته من مستخدمي منتجات التمويل التقليدي (TradFi) الجدد من 41% في يناير إلى 47% في يوليو 2026. وتعكس هذه النتائج تنامي مشاركة المستخدمين الشباب في الأسواق المالية التقليدية عبر المنصات الرقمية، وتؤكد أهمية إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير خيارات متنوعة وتعزيز التثقيف المالي.

تنسجم هذه الاحتياجات المتطوّرة مع رؤية بينانس «كل الخدمات المالية على بينانس» (All Finance on Binance)، التي تهدف إلى جمع الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية والأدوات المالية اليومية ضمن منظومة واحدة متكاملة. وتجسّد مبادرة«قافلة» هذه الرؤية على أرض الواقع للمجتمعات المؤهلة في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال المشاركة الجماعية وإتاحة الوصول إلى المنتجات والخدمات المتوفرة في كل سوق.

وفي هذا السياق، قال طارق إرك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والرئيس التنفيذي الأول في بينانس: «تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة إلى بينانس، حيث يسهم التبنّي المتزايد للخدمات الرقمية في تغيير توقعات المستخدمين تجاه الخدمات المالية، ونركّز على مواكبة تطوّر احتياجات مجتمعنا، من خلال توفير خيارات أوسع واستخدامات عملية وفرص للتعلّم ضمن منظومة واحدة، انطلاقاً من رؤيتنا "كل الخدمات المالية على بينانس". وتأتي مبادرة "قافلة" للاحتفاء بهذا المجتمع وبالطموحات المتنوعة التي تدفع أفراده قدماً في رحلاتهم المالية».

واستُلهم اسم «قافلة» من مفهوم القافلة المتجذّر في ثقافات المجتمعات الناطقة بالعربية والأردية، والذي يجسّد فكرة المضي قدماً معاً، مع احتفاظ كل فرد بطموحاته وأهدافه الخاصة. وتنقل المبادرة هذه الروح المشتركة إلى تجربة إقليمية تجمع المستخدمين من مختلف الأسواق عبر المشاركة والاستكشاف والمكافآت.

يمكن للمشاركين المؤهلين الانضمام إلى مجموعة من الأنشطة عبر بينانس، تشمل التداول ومنتجات Simple Earn وأنشطة إحالة الأصدقاء، وفقاً للقواعد المعمول بها في كل سوق. وتبلغ القيمة الإجمالية لمجموعة مكافآت المبادرة مليون دولار أمريكي بعملة USDC، مع اختلاف المهام وشروط الأهلية والمكافآت بحسب السوق والمستخدم. ومن خلال هذه المبادرة الإقليمية، تسعى بينانس إلى تحويل مفهوم الرحلة المشتركة إلى تجربة تعكس تنوّع طموحات المستخدمين واحتياجاتهم العملية وطرق مشاركتهم في عالم الخدمات المالية الرقمية.