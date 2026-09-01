دبي تستعد لـ 14 فعالية رئيسة في سبتمبر

يستعد مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الدولية، خلال سبتمبر الجاري، تغطي قطاعات رئيسة، تشمل الطاقة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والسفر، والتمويل، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا.

وتضم أجندة سبتمبر 14 فعالية رئيسة، تجمع نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين، وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، وتستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في عدد من القطاعات الحيوية.

ويعد معرض الشرق الأوسط للطاقة من أبرز معارض البنية التحتية للطاقة في المنطقة، حيث تجمع دورة عام 2026 أكثر من 1900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35 ألف مشارك من 150 دولة.

بدوره، يجمع المعرض الدولي للعقارات، في دورته الـ22، المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد، ويركز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي مدن المستقبل والتصميم والخدمات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشروعات محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة لمشروعات وعروض حصرية.

بدورها، تقام قمة «AIM» للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الـ15 تحت شعار «إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وقد استقطبت دورة العام الماضي 15 ألف مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1385 متحدثاً ضمن 400 جلسة.

أما معرض «كريبتو إكسبو» فيجمع نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة من الحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، تتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية «بلوك تشين»، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7000 مشارك، وأكثر من 100 جهة عارضة، و140 متحدثاً من 40 دولة.

من جهتها، تعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي، بوصفها منصة بارزة في المنطقة للسياحة والسفر، محتفية بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وترتكز دورة هذا العام على أربعة محاور رئيسة هي: «التكنولوجيا والابتكار» الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارب الواقع المعزز والافتراضي، و«الفخامة الفائقة» الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب، و«فعاليات الأعمال» الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة، فضلاً عن محور الاستدامة الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي.

وفي السياق نفسه، ينتقل «جيسيك غلوبال» في دورته الـ15 إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25 ألف متخصص من أكثر من 182 دولة، و750 علامة تجارية متخصصة.

أما معرض «الفوركس» فيجمع الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية.

بدوره، يعود معرض «سيملس الشرق الأوسط» في عامه الـ26، تزامناً مع معرض «سيملس للتكنولوجيا المالية»، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة.

إلى ذلك، تنظم «أمازون ويب سيرفيسز» قمتها الإقليمية الرئيسة ضمن برنامج يمتد يوماً واحداً.