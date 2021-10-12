عُموميتا «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» توافقان على الاندماج

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أعلنت «شركة إعمار العقارية» أن جمعيتها العمومية وافقت، خلال اجتماعها أمس، على قرار الاندماج مع «شركة إعمار مولز»، من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم «إعمار مولز» (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية).

«إعمار العقارية»

وأضافت «إعمار العقارية» في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الجمعية العمومية وافقت كذلك على: زيادة رأسمال الشركة إلى 8179.7 مليون درهم، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، فضلاً عن إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال «إعمار مولز» بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلها لمصلحة «إعمار» لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة.

كما وافقت على شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة)، وتعيين شركة «إي واي» للاستشارات، المقيم المستقل، فضلاً عن الموافقة على تقييم «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، وتفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

«إعمار مولز»

كما أعلنت «شركة إعمار مولز» في بيان منفصل، نشر على موقع سوق دبي المالي، أن جمعيتها العمومية وافقت أيضاً خلال اجتماعها أمس، على قرار الاندماج المزمع إتمامه مع «إعمار العقارية».

وأضافت «إعمار مولز» أن الجمعية العمومية وافقت على: شروط اتفاقية الاندماج، وتعيين «إي واي» للاستشارات المقيم المستقل، وتقييم «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، وحل الشركة لتصبح «إعمار العقارية» الخلف القانوني في جميع حقوها والتزاماتها، فضلاً عن تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

يذكر أن «إعمار العقارية» قررت في مارس الماضي، الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار مولز»، حيث تقوم حالياً باستكمال الإجراءات المطلوبة لهذه العملية، وإلغاء إدراج «إعمار مولز» نهاية 2021.

ووفقاً لبيانات الشركتين، فإنه وبموجب الصفقة المقترحة، سيحصل مساهمو «إعمار مولز» (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم «إعمار العقارية» مقابل كل سهم من أسهم «إعمار مولز»، (بما يمثّل علاوة بنسبة 7% على سعر إغلاق إعمار مولز في الأول من مارس 2021)، وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق، على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الذي سبق تاريخ الأول من مارس 2021.

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