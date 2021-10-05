1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 832.17 مليون درهم منها 42 مبايعة لأراض بقيمة 133.76 مليون درهم و248 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 698.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 40.62 مليون درهم و68 رهن فلل و شقق بقيمة 1.06 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 953 مليون درهم و أخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 33 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 35 هبة بقيمة 41.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 11 مليون درهم.

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