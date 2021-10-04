1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 364 مبايعة بقيمة 930.13 مليون درهم، منها 31 مبايعة لأراضٍ بقيمة 120.36 مليون درهم، و333 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 809.77 ملايين درهم، فيما سجلت الرهون 344.48 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل ثماني هبات بقيمة 16.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 3» بتسجيلها أربع مبايعات بخمسة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 248 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

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