«إينوك» تتعاون مع «تشكيل» لتصميم أعمال فنية تجسد شعار «إلهامٌ من الطاقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن تعاونها مع «تشكيل»، المركز متعدد التخصصات للفنون والتصميم الذي يتخذ من دبي مقراً له، بهدف تطوير أعمال فنية مبتكرة تجسّد شعار جناح المجموعة «إلهامٌ من الطاقة»، وتخاطب زوّار الحدث.

وفي إطار هذا التعاون، ابتكر الفنانان المبدعان وسام شوكت، و«إل سيد»، أعمالاً فنية تعكس شعار «إلهامٌ من الطاقة» الذي يمثّل جناح «إينوك» في «إكسبو 2020 دبي».

قوة الفن

وقالت الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، مؤسس ومدير مركز «تشكيل»، إن دولة الإمارات شهدت مسيرةً حافلةً بالإبداع والابتكار على مدار الأعوام الـ50 الماضية، ونجحت بذلك في ترسيخ مكانتها العالمية كدولة رائدة تحتضن مجتمعاً متعدد الثقافات، وتحافظ على جذورها الراسخة من خلال قيم وتقاليد الأفراد الذين يعيشون على أرضها.

وأضافت: «بينما نتطلع قدماً نحو المستقبل، فإننا ندرك تماماً أهمية طاقة الخيال في توحيد طموحاتنا، ورؤيتنا لنواصل سعينا لما وراء حدود الممكن. وانطلاقاً من إيماننا بدور الفنانين في تحفيز شغف المجتمعات ودفعها لتحقيق طموحاتها، فإننا سعداء بالشراكة بين (إينوك) و(تشكيل) التي أتاحت للفنانين الرائدين في الخط العربي المعاصر: وسام شوكت وإل سيد، فرصة إبداع أعمال فنية طموحة، وذات أبعاد عميقة تعكس قوة الفن وقدرته على تمكيننا من تخيّل المستحيل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن مركز «تشكيل» يُعد واحداً من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة في الفنون والتصميم بهدف تحفيز زوار «إكسبو 2020 دبي» على الانخراط في الحوارات حول موضوع مستقبل الطاقة بطريقة إبداعية مبتكرة، والاحتفاء في الوقت نفسه بالمواهب الاستثنائية في دولة الإمارات والعالم العربي.

جناح «إينوك»

ويستلهم جناح «إينوك» في «إكسبو 2020 دبي» تصميمه من خزانات النفط، ويضم خمسة مبانٍ متميزة، منها أربعة مبانٍ تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: «استكشف- ماهية الطاقة»؛ «تفاعل- سبل الاستفادة من الطاقة»؛ «تواصل- احتياجات الطاقة»؛ «تخيّل- إمكانات الطاقة الواعدة».

وعلى الواجهة الأمامية للمبنى رقم 4، صمم الفنان العالمي «إل سيد» المعروف بأسلوبه الفني الذي يجمع الرسم والنحت، معرضاً فنياً عمودياً مستوحى من فنون الخط العربي التي يشتهر بها، ويقدم تصوراً جديداً لمفهوم الطاقة، بما يعكس المقولة الشهيرة للروائي الفرنسي، ستندال: «الحب معجزة الحضارات».

أمّا وسام شوكت، الفنان والمصمم الحائز الجوائز، وباستلهامٍ من شعار جناح «إينوك»: «إلهامٌ من الطاقة»، فقد وظّف سور درج المبنى رقم 3 كمنصة للتواصل مع زوار الجناح، ما جعل منه تحفةً فنية محفّزة للتفكير الخلاق، وتثقيف وإلهام الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، والتفاعل معهم انطلاقاً من حيوية وديناميكية فنون الخط العربي العصرية.

جولة لمدة 15 دقيقة

يصطحب جناح «مجموعة إينوك» في «إكسبو 2020 دبي»، زوّاره، في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير قطاع الطاقة. وتستمر الجولة في الجناح لمدة 15 دقيقة، تقدّم للزوار تجربة غير مسبوقة تجسّد شعار الجناح: «إلهامٌ من الطاقة».

جناح «إينوك» في «إكسبو 2020 دبي» يستلهم تصميمه من خزانات النفط ويضم خمسة مبانٍ متميزة.

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