«دبي التجاري العالمي»: 100 فعالية حتى نهاية 2026

استعرض مركز دبي التجاري العالمي، أمس، آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، التي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، تزامناً مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض الذي تبلغ كلفته الإجمالية 10 مليارات درهم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «يواصل قطاع فعاليات الأعمال إثبات مرونته وقدرته على مواكبة الاحتياجات المتغيرة، وهو ما يبدو جلياً في الوقت الراهن».

وأضاف: «مع اقتراب الربع الأخير من العام والحافل بالفعاليات، نواصل تركيزنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمنظمين والعارضين والزوار، بما يعزز الثقة ويدعم وتيرة النمو مع كل فعالية نستضيفها».

وأكد جلفار أن فعاليات الأعمال تؤدي دوراً رئيساً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأوسع في دبي، حيث تستقطب الشركات والمستثمرين وأصحاب القرار من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة لعقد الصفقات، وبناء الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة.

بدوره، قال نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي، عامر الفارسي: «تهدف توسعة مركز دبي للمعارض إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع الفعاليات العالمي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى أثبتت القدرات الاستيعابية والمرونة التي يوفرها المركز بعد توسعته، ونواصل البناء على هذه الأسس خلال المرحلة الثانية».

وتسهم توسعة «مركز دبي للمعارض» التي تتم وفق ثلاث مراحل في مدينة إكسبو، في تعزيز الجيل القادم من البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي، وتم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في بداية عام 2026، حيث وصلت المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع من المساحات الداخلية المصممة لاستضافة الفعاليات، مع القدرة على استقبال 50 ألف زائر يومياً، وعند اكتمال المرحلة الثانية ستصل مساحة العرض الداخلية إلى 160 ألف متر مربع، مع زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية إلى نحو 60 ألف زائر، وعند اكتمال أعمال التوسعة في 2031، ستصل مساحة مركز دبي للمعارض إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، بطاقة استيعابية تصل إلى 65 ألف زائر يومياً، والقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في الوقت نفسه. وتسهم التوسعة في دعم طموح مركز دبي التجاري العالمي لزيادة إسهاماته الاقتصادية السنوية إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».