«جوتيك 2026» يجمع نخبة من قادة قطاع الطاقة العالميين في دبي

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة «دراجون أويل» بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع مشاركين من 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.

وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على منصات العارضين في المعرض.

ورافق سموه، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك» وشركة «دراجون أويل»، سعيد محمد الطاير، والمدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، عبدالرحمن آل صالح.

وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقةً من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على تطوير المواهب والقدرات والتقنيات المتقدمة.