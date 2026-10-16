الطاير: شبكة كهرباء دبي جاهزة لمواكبة متطلبات البنية التحتية المستقبلية

بحث نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يدعم خطط النمو والاستدامة.

وأكد الطاير أهمية مطارات دبي، وفي مقدمتها مشروع مطار آل مكتوم الدولي وخططه التوسعية، ضمن خطط الهيئة، مشيراً إلى العمل على تعزيز الاستدامة في المطارات، وخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الكربوني، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في البنية التحتية.

وأشار إلى أن التعاون مع مطارات دبي يدعم جهود ترسيخ كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة، لافتاً إلى جاهزية شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي لمواكبة متطلبات البنية التحتية المستقبلية بكفاءة واعتمادية.

وأوضح أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4660 ميغاواط، فيما تستهدف الهيئة تجاوز 8000 ميغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بالمستهدف الأصلي البالغ 5000 ميغاواط.

وأضاف أن هذه المشاريع تأتي في إطار دعم الاقتصاد الأخضر في دبي، وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تستهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وحضر اللقاء كل من ماجد الجوكر - الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، وأحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، والمهندس عمر بن عدي - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لـشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومن هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة ، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس، لقطاع الابتكار والمستقبل ، والمهندس خليفة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس بالوكالة لقطاع تخطيط الطاقة والمياه.