«زووم» تفتتح 5 متاجر جديدة في محطات «مسار 2020» لـ «مترو دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة «زووم» عن خططها لافتتاح خمسة متاجر «زووم» في محطات «مسار 2020» الجديد لـ«مترو دبي»، الذي يربط بين محطة «مترو جبل علي» وموقع «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن المتاجر الجديدة تحظى بمواقع استراتيجية في محطات: «جبل علي»، و«ديسكفري جاردنز»، و«الفرجان»، ومجمّع دبي للاستثمار، ومحطة «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإننا نأخذ على عاتقنا الالتزام بدعم وتشييد البنية التحتية في الدولة لاستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم في الحدث الأعظم من نوعه على الإطلاق».

وأضاف: «يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد لتوسيع حضور (زووم)، ومواصلة تلبية احتياجات المجتمعات الحالية والجديدة»، لافتاً إلى الشراكة مع «مترو دبي»، ودعم المجموعة المتواصل لـ«خطة دبي الحضرية 2040».

يُذكر أن أول متاجر «زووم» في محطات «مترو دبي» افتُتِح عام 2009، وواصلت الشبكة توسعها لتشمل 45 متجراً حالياً، وبإضافة المتاجر الجديدة يصبح العدد الإجمالي 50 متجراً.

ويمكن للمتعاملين الدفع في متاجر «زووم» بوسائل الدفع المختلفة، بما فيها بطاقات «فيزا»، و«ماستركارد»، و«إينوك باي»، وبطاقات «نول»، وتطبيق «دبي الآن»، كما يمكنهم جمع النقاط عبر برنامج المكافآت «YES».

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