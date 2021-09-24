«أبل» تطرح إصدارات «آي فون 13» في السوق الإماراتية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرحت متاجر «شركة أبل الأميركية» في الدولة، أمس، إصدارات هاتفها الجديد «آي فون»، المتضمنة طرز: «آي فون 13»، و«آي فون 13 برو»، و«آي فون برو ماكس»، و«آي فون 13 ميني»، والتي تأتي جميعها مدعمة بتقنيات الجيل الخامس، ومعالج جديد أسرع من الإصدارات السابقة يتضمن شريحة «إيه 15 بيونيك».

جولة ميدانية

ورصدت «الإمارات اليوم» عبر جولة ميدانية لها في مركز تسوق «مول الإمارات»، إطلاق «أبل» هواتفها الجديدة، وسط تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للتباعد الاجتماعي، وإلزام المتعاملين الذين اصطفوا في طابور بارتداء الكمامات، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وشهد متجر «أبل» في مركز التسوق حركة إقبال متوسطة خلال ساعات الصباح والظهيرة، أرجعها البعض إلى تطبيق الشركة نظام الحجز المسبق، لتجنب أي ازدحام يخالف التعليمات والتدابير المتعلقة بمكافحة الجائحة.

ويبدأ سعر بيع هاتف «آي فون 13» من 3399 درهماً، و«آي فون 13 برو» من 4199 درهماً، فيما يبدأ سعر بيع هاتف «آي فون ميني» من 2999 درهماً، و«آي فون برو ماكس» من 4699 درهماً.

توجهات المتعاملين

وقال المستهلك أحمد عبدالرحمن، إنه حرص على اقتناء هاتف «آي فون 13»، بشكل مبكر من الطرح الرسمي، وذلك في إطار التحديث للإصدار الجديد، والاستفادة من سرعة المعالج الجديد في الهاتف.

بدوره، قال المستهلك محمد بشير، إنه قرر شراء هاتف «آي فون 13 برو»، فضلاً عن «آي فون ميني» لأحد أفراد أسرته. واعتبر التحسينات الأخيرة على الهاتف، لاسيما في إصداري «آي فون 13 برو» و«آي فون 13 برو ماكس»، والمتعلقة بتقنيات التصوير، وقدرات البطارية، من العوامل المحفزة للشراء. أما المستهلك علي هدايت، فذكر لـ«الإمارات اليوم» أنه اشترى مع صديق له هاتفي «آي فون 13»، و«آي فون 13 برو»، مؤكداً أنه يخطط لشراء «آي فون 13» لأحد أفراد أسرته قريباً. وقال إن الشراء المبكر للهواتف الجديدة لحظة طرحها من قبل الشركات المصنعة أصبح من الأمور المهمة لدى بعض المستهلكين.

تحسينات جديدة

وأعلنت «أبل» عن طرح إصدارات هواتفها الجديدة، مع إصدار الجيل التاسع من جهازها اللوحي «آي باد» و«آي باد ميني»، بتصميم جديد للشاشة.

وتشتمل إصدارات الهواتف الجديدة على تحسينات في تقنيات الشاشة، إذ تتيح سطوعاً بنسبة تصل إلى 28% مقارنة بالإصدارات السابقة، ما يحسن مستوى السطوع والرؤية بشكل عام لشاشات الهواتف، إضافة إلى مزايا سرعة المعالج الجديد عبر شريحة «إيه 15 بيونيك».

كما طرحت الشركة تحسينات في أنظمة الكاميرات، مع توفير ميزة التصوير السينمائي أو «سينامتيك موود»، وحسنت من قدرات البطاريات، خصوصاً في الإصدارين: «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس».

4699 درهماً سعر هاتف «آي فون برو ماكس».

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