«أراضي دبي»: 5780 مبايعة عقارية بـ 14.9 مليار درهم خلال أغسطس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد السوق العقارية في إمارة دبي نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد انطلاق أكبر حدث دولي في المنطقة، والمتمثل بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والمتوقع أن يلقي بظلاله على القطاع العقاري في الإمارة، عبر مزيد من النمو والانتعاش.

وتشير بيانات النسخة 17 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركة «بروبرتي فايندر» العقارية، إلى أن أغسطس 2021 يعدّ ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013 من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد، إذ شهد تسجيل 5780 مبايعة بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر «أغسطس» على الإطلاق خلال الـ12 عاماً الماضية.

بيانات المؤشر

وأظهرت بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن المؤشر الشهري العام في أغسطس 2021 سجل 1.096 نقطة بسعر 1.041.825 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 1.116 نقطة بسعر 931.310 درهماً.

بدوره، سجّل المؤشر الشهري للفلل/‏‏‏تاون هاوس 1.072 نقطة بسعر 1.909.567 درهم، ليسجل بذلك المؤشر الشهري العام ارتفاعاً بنسبة 1.20%، في حين ارتفع كل من المؤشر الشهري للشقق والفلل بنسبة 1.36% و3.18% على التوالي.

المبيعات العقارية

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فقد أسهم تسجيل أغسطس الماضي 5780 مبايعة عقارية، في ارتفاع إجمالي عدد الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 37 ألفاً و537 صفقة، بقيمة وصلت إلى 88.12 مليار درهم.

وبذلك شهدت المبايعات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 22.61% من حيث القيمة، مقارنة بالمبايعات العقارية المسجلة في العام 2020 ككل، والذي شهد تسجيل 35 ألفاً و401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم.

الجاهز و«على الخارطة»

واستحوذت «السوق الثانوية/ ‏‏‏الوحدات الجاهزة» على 55% من إجمالي المبايعات خلال أغسطس 2021، في حين شكلت المبايعات «على الخارطة» 45%.

وبالنظر إلى النسبة المئوية الإجمالية؛ فإن المبايعات «على الخارطة» ازدادت بمقدار 5% على أساس شهري، في وقت استحوذت فيه منطقة «المرابع العربية 3» على ثلث المبايعات «على الخارطة» خلال أغسطس 2021.

عمليات البحث

وتركّزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏‏تاون هاوس في أغسطس 2021، بحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بـ«بروبرتي فايندر» في مناطق: «المرابع العربية 3»، و«دبي لاند»، و«دبي الجنوب»، و«تلال الغاف»، و«داماك هيلز 2». في حين تركّزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة نفسها، في مناطق: «الخليج التجاري»، و«قرية جميرا الدائرية»، و«ميناء دبي»، و«مدينة محمد بن راشد»، و«داون تاون دبي».

حجم المعاملات

تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2599 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.95 مليارات درهم، وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع «على الخارطة» تشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 11 عاماً، إذ كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها السوق ضخ هذا القدر الكبير من الأموال في العقارات «على الخارطة» في أكتوبر 2009، كما تم بيع 3181 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية بلغت 10.02 مليارات درهم خلال أغسطس 2021.

وارتفع المتوسط الإجمالي لقيمة المبايعات في أغسطس 2021 إلى مليونين و589 ألفاً و938 درهماً، بزيادة نسبتها 1.57% مقارنة بيوليو 2021، وذلك في أعقاب ارتفاع متوسط قيمة معاملات «السوق الثانوية/‏‏ الجاهزة» إلى ثلاثة ملايين و149 ألفاً و857 درهماً بزيادة قدرها 5.91%. في المقابل، انخفض متوسط قيمة المبايعات على الخارطة بنسبة 1.3% إلى مليون و904 آلاف و635 درهماً.

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