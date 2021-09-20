بروبرتي فايندر: اكتمال 34 الف وحدة سكنية بدبي منذ بداية 2021

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد تقرير حديث لموقع بروبرتي فايندر، المتخصص في الاستشارات العقارية، اكتمال 34 ألف وحدة جديدة خلال الشهور الأولى من 2021، بعد تمام إكمالها من قبل المطورين في مشروعات قيد الإنشاء.

وأرجع التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخه منه، اكتمال هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية إلى اتجاه شركات التطوير العقاري خلال الأزمة الصحية العالمية في عام 2020 إلى التركيز على استكمال مشاريعها بدلاً من إطلاق مشاريع جديدة.



وأشار التقرير إلى أن من أبرز المحفزات التي ساهمت في اكتمال هذا العدد الكبير من هذه المشروعات هو قرب تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، حيث شهدت شهور العام ارتفاعاً ثابتاً في الطلب على الفلل ومنازل من فئة التاون هاوس.

وأكد التقرير على أن هذا الحماس بقرب تنظيم المعرض الدولي الأكبر في العالم، دفع أيضا العديد من هذه الشركات، إلى توسعة مشروعاتهم الأساسية بإضافة مشروعات فرعية بعد عمليات بيع جيدة حققتها مشروعاتهم الأساسية.





وتشير الأرقام التي سجلتها عقارات دبي على المخطط في أغسطس 2021 إلى إتمام 2,599 صفقة، وهو أكبر عدد للصفقات على المخطط خلال شهر واحد منذ نوفمبر 2019، بقيمة 4.95 مليار درهم التي تُعد أعلى قيمة شهدناها خلال شهر واحد منذ ديسمبر 2013.



وتصدّرت المرابع العربية 3 (187 وحدة) قائمة أفضل المناطق لبيع فلل/منازل تاون هاوس على المخطط تليها فيلانوفا (157) ، تلال الغاف (79) ، دبي الجنوب (58) ومدينة محمد بن راشد (16)، فيما سجل ميناء دبي (260 وحدة) أكبر نسبة مبيعات للشقق على المخطط، تليه مدينة محمد بن راشد (239 وحدة) والخليج التجاري (219) وقرية جميرا الدائرية (171) وأبراج بحيرات جميرا (137).

ومن جانبها قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر، لينيت ساتشيتو : "تراجع أداء العقارات على المخطط بشكلٍ كبير خلال الأزمة الصحية العالمية التي واجهها العالم العام الماضي، فقد شكّلت حوالي 30% فقط من إجمالي العقارات المباعة. وتسجل سوق العقارات على المخطط والسوق الثانوية اليوم حوالي نصف العقارات المباعة، وهي النسب التي شهدناها في 2019. ويشير ذلك إلى عودة المستثمرين إلى السوق نتيجة ثقتهم بمستقبل دبي".



وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد الصفقات وإقبال المشترين على الوحدات السكنية عالية القيمة أيضاً؛ حيث ارتفع متوسط سعر الصفقة للعقارات على المخطط على أساس سنوي بنسبة 53% من 1,246,009 درهم في أغسطس 2020 وصولاً إلى 1,904,635 درهم في أغسطس 2021. كما بلغ متوسط سعر صفقات بيع الشقق على المخطط 745,500 درهم في أغسطس 2020، وازداد على أساس سنوي بنسبة 48% ليسجل مبلغ 1,100,000 درهم.

من جهة أخرى سجل متوسط سعر صفقات بيع فلل/منازل تاون هاوس على المخطط زيادة بنسبة 12%؛ حيث ارتفع من 1,622,000 درهم في أغسطس 2020 وصولاً إلى 1,817,888 درهم .



وأضافت ساتشيتو: "نتوقع استمرار هذا الازدهار الذي تشهده سوق العقارات على المخطط مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020. وبالنظر إلى واقع المشاريع العقارية المكتملة في عام 2021 اعتباراً من سبتمبر، يوجد 34 ألف وحدة مكتملة تقريباً. ؛ إذ تمّ استكمال أكثر من 26 ألف شقة وما يزيد على 6 آلاف وحدة من الفلل/منازل التاون هاوس. ونتساءل فيما إذا كانت سوق العقارات على المخطط تمتلك مخزوناً كافياً لتلبية طلب المستثمرين، خاصةً مع دخول المستثمرين الأجانب السوق طوال فترة معرض إكسبو 2020 التي تمتد لستة أشهر".



وبحسب بيانات صادرة عن بروبرتي فايندر، تصدّرت مناطق دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا وداماك هيلز 2 ومدينة محمد بن راشد قائمة المناطق التي تشهد أعلى نسبة طلب للعقارات على المخطط في شهر أغسطس 2021. أمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المشترين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت دبي مارينا ووسط دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.

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