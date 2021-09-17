الذهب يواصل التراجع.. والأسعار تنعش مبيعات المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

واصلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، محققة تراجعاً راوحت قيمته بين 3.5 و4.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، في ما وصل إجمالي قيمة تراجع سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 8.25 دراهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 212 درهماً بانخفاض قيمته 4.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 199.25 درهماً، بتراجع قيمته 4.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 190 درهماً، بانخفاض بلغ 4.25 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 163 درهماً بتراجع بلغ 3.5 دراهم.

وأكد مسؤولو منافذ بيع تجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن مواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها انعكست إيجاباً على الأسواق التي شهدت انتعاشاً لافتاً في الطلب على المشغولات الجديدة.

وأوضحوا أن معظم عمليات الشراء تركزت في عيار 18 قيراطاً للمتعاملين من جنسيات عربية وأوروبية، وفي عيار 22 قيراطاً للمتعاملين من جنسيات آسيوية، في ما شهدت منافذ البيع إقبالاً على شراء العملات الذهبية من فئات الأوزان المتوسطة والصغيرة.

بدورهم، قال متعاملون إن الأسعار الحالية محفزة للشراء، خصوصاً للذين كانوا يخططون للشراء منذ فترة، ويؤجلون قراراتهم حتى تراجع الأسعار إلى مستويات مناسبة.

قرارات الشراء

وتفصيلاً، قال المتعامل حسن إسماعيل، إنه كان يؤجل قرار شراء مشغولات ذهبية، نظراً لارتفاع الأسعار، لكنه قرر الشراء أخيراً عقب التراجع الذي حققته أسعار الذهب والتي وصلت إلى معدلات منخفضة.

بدوره، ذكر المتعامل محمود جعفر، أنه اشترى قطعتين من المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً، معتبراً الأسعار الحالية محفزة للشراء، خصوصاً للذين كانوا يخططون للشراء منذ فترة، ويؤجلون قراراتهم حتى تراجع الأسعار إلى مستويات مناسبة.

أما المتعاملة ليلى خالد، فأكدت أنها اشترت هدية من المشغولات الذهبية من سوق دبي، قبل السفر، مؤكدة أن انخفاض أسعار الذهب من الأمور التي حفزتها على اختيار الذهب كهدايا للشراء.

انتعاش ملحوظ

إلى ذلك، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن الأسواق شهدت أخيراً انتعاشاً ملحوظاً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من استمرار الانخفاضات السعرية في المعدن الأصفر.

وأكد أن معظم عمليات الطلب تركزت في عيار 18 قيراطاً، خصوصاً للمتعاملين من جنسيات عربية وأوروبية، في ما تركزت في عيار 22 قيراطاً للمتعاملين من جنسيات آسيوية.

شراء العملات

من جهته، قال مدير المبيعات في «محل ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن الطلب ارتفع أخيراً على شراء هدايا المشغولات الذهبية، مع كون الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر وللأسبوع الثاني على التوالي، وصلت بأسعار الذهب إلى حدود تعد الأقل منذ أكثر من شهرين.

وأكد أن الطلب لم يتركز على المشغولات الذهبية الجديدة فقط، لكنه شمل شراء العملات الذهبية من فئات صغيرة ومتوسطة، لا سيما من بعض المتعاملين من جنسيات آسيوية الذين يفضلون شراء العملات لأغراض الزينة والادخار في الوقت نفسه.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في «محل مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، إن مرور الفترة الأولى من الموسم الدراسي وانخفاضات الأسعار، وعودة معظم المتعاملين من عطلاتهم الصيفية، انعكس إيجاباً على تنشيط مبيعات المشغولات الذهبية بشكل ملحوظ أخيراً.

وأكد أن عدداً كبيراً من المتعاملين كان يترقب تراجع الأسعار بشكل مناسب حتى يقرر الشراء، وهو ما حدث أخيراً مع مواصلة أسعار الذهب تراجعها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news