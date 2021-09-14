«إس تي آر»: فنادق دبي من أفضل الأسواق أداء قُبيل «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن أداء السوق الفندقية في دبي شهد ارتفاعاً خلال أغسطس الماضي مقابل يوليو السابق عليه، مؤكدة أن دبي واحدة من أفضل الأسواق العالمية أداءً قبيل فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وكشفت المؤسسة أن متوسط الإشغال لشهر أغسطس 2021 بلغ نحو 58.4%، فيما وصل متوسط السعر اليومي 373.61 درهماً، وسجلت الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة 218.32 درهماً.

ووفقاً لأحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يونيو 2021 نحو 128 ألفاً و777 غرفة فندقية، ضمن 718 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و365 غرفة ضمن 133 منشأة، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و553 غرفة ضمن 166 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 23 ألفاً و650 غرفة ، ضمن 231 منشأة، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة تضم 24 ألفاً و209 شقق، مع استحواذ الشقق على 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

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