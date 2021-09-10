السياح وانخفاض الأسعار يدعمان الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً، متوقعين تنامي الطلب في حال استقرار الأسعار عند حدود متقاربة، أو انخفاضها بشكل أكبر، لاسيما أن بعض المتعاملين يؤجلون قرار الشراء، ترقباً لمزيد من الانخفاضات السعرية للذهب.

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» أن جزءاً كبيراً من المبيعات كان للسياح، معتبرين بدء تحسن الطلب من قبل السياح من المؤشرات الإيجابية التي تدل على اتجاه الأسواق لمزيد من المبيعات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

وسجلن أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.25 و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 216.75 درهماً بانخفاض قيمته 3.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 203.75 دراهم، بتراجع بلغ ثلاثة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 194.25 درهماً بانخفاض بلغ 2.5 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 166.5 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.



قرارات شراء

وقال المتعامل ناجي عبد الرحيم، إنه يتابع متغيرات أسعار الذهب منذ فترة، وقرر حالياً شراء قطعة من المشغولات الذهبية، كهدية، للاستفادة من التراجع في أسعار المعدن الأصفر.

من جانبه، قال المتعامل وقاص سعيد، إنه اشترى قطعتين من العملات الذهبية، كهدايا، تزامناً مع تراجع أسعار الذهب في الأسواق حالياً.

أما المتعامل محمد عباس، فقال إن الأسعار الحالية للذهب محفزة للشراء مقارنة بالحدود السعرية خلال الأسابيع السابقة، وهو ما جعله يشتري هدية ذهبية من عيار 22 قيراطاً.



نشاط سياحي

إلى ذلك، قال مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن منافذ البيع شهدت أخيراً مؤشرات تحسن محدود في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من التراجع السعري الذي سجله المعدن الأصفر أخيراً، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المبيعات كان للسياح، مع بدء تحسن النشاط السياحي.

من جهته، توقع مدير المبيعات في «محل دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن يستمر التحسن المحدود في مبيعات المشغولات الذهبية، في التنامي خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال استقرار الأسعار عند حدود مماثلة منخفضة، أو تسجيل مزيد من التراجع السعري، مشيراً إلى أن العديد من المتعاملين حالياً يفضلون ترقب المؤشرات السعرية أملاً في انخفاضات سعرية إضافية.

وأكد سوني أن بدء تحسن الطلب من قبل السياح من المؤشرات الإيجابية التي تدل على اتجاه الأسواق لمزيد من المبيعات خلال الفترة المقبلة.

أما مدير «محل بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، فأرجع محدودية التحسن لمبيعات المشغولات الذهبية، رغم الانخفاضات السعرية للذهب مقارنة بالأسابيع السابقة، إلى استمرار سفر عدد كبير من المتعاملين في عطلات صيفية، وانشغال البعض في التزامات الموسم الدراسي.

وتوقع اليافعي أن تشهد الأسواق تحسناً لافتاً في المبيعات خلال الفترة المقبلة، بدعم من عودة الموسم السياحي، خصوصاً مع التزايد المستمر في استئناف الرحلات الجوية مع عدد كبير من دول العالم.

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