7.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 7.2 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1482 مبايعة بقيمة 3.21 مليارات درهم، منها 111 مبايعة لأراض بقيمة 486.58 مليون درهم، و1371 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.73 مليار درهم، حيث استحوذت مبيعات الشقق والفلل على أكثر من 92.5% من إجمالي المبايعات، فيما سجلت الرهون قيمة قدرها 3.25 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 73 هبة بقيمة 827.19 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي مبايعتان في منطقة «جزيرة 2»، الأولى بقيمة 59 مليون درهم، والثانية بـ51 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 3» بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 188 مبايعة بقيمة 395 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم.

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