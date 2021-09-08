أغسطس 2021 الأفضل مبيعاً لعقارات دبي منذ 2013

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفاد تقرير عقاري حديث لمنصة «بروبرتي فايندر» الإلكترونية المتخصصة في الإعلانات العقارية المبوبة في الشرق الأوسط، بأن السوق العقارية في دبي عادت إلى تسجيل مستويات نمو جيدة خلال أغسطس 2021، تتناسب ومعدلات النمو التي بدأتها منذ نهاية عام 2020، وذلك بعد هدوء نسبي شهدته في يوليو 2021، الذي تخللته عطلة عيد الأضحى، ليسجل أغسطس ثاني أكبر عدد من الصفقات العقارية المنجزة بعد يونيو 2021، منذ ديسمبر من عام 2013.

صفقات منجزة

وأوضح التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أغسطس 2021 يعتبر الأفضل لسوق العقارات السكنية في دبي، مقارنة بالشهر نفسه، على مدى الأعوام الثمانية السابقة، إذ شهد إتمام 5780 صفقة بقيمة 14.97 مليار درهم.

وبين التقرير أن إجمالي الصفقات المُنجزة منذ بداية عام 2021 حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 37 ألفاً و537 صفقة بقيمة 88.12 مليار درهم، لتجاوز قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر الثمانية الماضية جميع الصفقات المنجزة في عام 2020، عندما سجل القطاع 35 ألفاً و401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22.61% من حيث القيمة.

«على المخطط»

ولفت التقرير إلى أن السوق الثانوية/‏‏‏‏الجاهزة، استقطبت خلال أغسطس الماضي ما نسبته 55% من إجمالي الصفقات مقابل 45% لسوق العقارات على المخطط.

وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية «على المخطط» 2599 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 4.95 مليارات درهم، وهي أعلى قيمة لصفقات البيع «على المخطط» في سوق عقارات دبي منذ أكثر من 11 عاماً، إذ لم تشهد السوق هذا الزخم المالي في سوق العقارات على المخطط منذ بداية موسم 2009-2010، كما سجلت «السوق الثانوية» إنجاز 3181 صفقة بقيمة 10.02 مليارات درهم.

التوزيع الجغرافي

وبحسب بيانات الطلب، فقد تركّزت صفقات بيع الفلل ومنازل «تاون هاوس» خلال أغسطس 2021 في مناطق «المرابع العربية 3»، و«دبي لاند»، و«دبي الجنوب»، و«تلال الغاف»، و«دماك هيلز».

أما أبرز المناطق التي شكلت محط اهتمام المتعاملين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت «الخليج التجاري» و«قرية جميرا الدائرية»، و«دبي هاربر»، و«مدينة محمد بن راشد»، و«وسط مدينة دبي».

ثقة الأفراد

قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت ساتشيتو، إن «الأرقام القوية التي تتميز بها دبي، لاسيما في سوق العقارات السكنية، تؤكد ارتفاع معنويات المستهلكين والمستثمرين في إشارة واضحة إلى ثقة الأفراد في الاستثمار بالقطاع، بمن فيهم المستثمرون الأجانب»، متوقعة استمرار النمو مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news