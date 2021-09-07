المعقمات.. أنواع جديدة وعروض متنوعة تخفض أسعارها

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» أن السوق تشهد حالياً عروضاً سعرية متنوعة، ومنافسة شديدة بين الشركات على طرح أنواع جديدة من المعقمات الكحولية المحلية والمستوردة.

وأكد مستهلكون في أبوظبي أن منافذ بيع تطرح حالياً أنواعاً جديدة من المعقمات الكحولية، بأسعار تقل عن المتوافرة في السوق بنسب تصل إلى 36%، في وقت تشهد فيه علامات تجارية في السوق تخفيضات سعرية تصل إلى 50%.

بدورهما، قال مسؤولا منفذي بيع إن دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق، فضلاً عن بدء الموسم الدراسي الجديد حضورياً، والعودة للعمل من المكاتب، دعمت المنافسة وعروض التخفيضات على المعقمات، خصوصاً مع زيادة الإنتاج المحلي، وتطور جودته، فضلاً عن تواجد العلامات المستوردة.

أنواع جديدة

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد عبدالعزيز، إن منافذ بيع طرحت أنواعاً جديدة من المعقمات الكحولية الخاصة بالأيدي والأسطح بأسعار تقل عن نظيرتها المتوافرة في السوق حالياً.

وأشار عبدالعزيز إلى نوع جديد من المعقمات الكحولية بحجم 250 ميللي، بأسعار تراوح بين 8 و9.5 دراهم، بانخفاض تراوح نسبته بين 24 و36.6% عن أسعار الأنواع القديمة التي تراوح بين 12.5 و15 درهماً.

وأضاف أنه لاحظ كذلك وجود تخفيضات مستمرة تتجاوز نسبتها 25% على الأنواع الحالية في الأسواق، فضلاً عن عروض قيمة مضافة (اشترِ عبوتين واحصل على الثالثة مجاناً)، لافتاً إلى وجود تنوع كبير في السوق عموماً، بعد أن كانت الأنواع محدودة وأسعارها مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، اتفقت المستهلكة ندى الهاشمي في أن منافذ بيع طرحت أنواعاً جديدة من المعقمات الكحولية بأسعار تقل عن السائدة في السوق حالياً بنسبة 25%، مشيرة إلى نوع جديد بحجم 330 ميللي، وبسعر يقل عن 15 درهماً، بعد أن كان سعر العبوة بالحجم نفسه يفوق 20 درهماً.

ولفتت الهاشمي إلى أن علامات تجارية بدأت تطرح عبوات جديدة سعة 500 و700 ميللي بأسعار العبوات ذات الحجم 250 و350 ميللي سابقاً، لتنخفض بذلك أسعارها بنسب تزيد على 50%.

وأكدت أن الأسعار والأحجام الجديدة مناسبة للغاية، ما يوسع الخيارات أمام المستهلكين ويحفزهم على شرائها.

تغييرات سعرية

أما المستهلكة نورا محمد، فرأت أن سوق المعقمات تشهد تغييرات إيجابية سواء من خلال انخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 50%، أو عن طريق طرح أنواع جديدة تقل أسعارها بنسب تصل إلى 34%.

وأوضحت أنه تم طرح عبوات من معقم سعة «لتر» بسعر 19.75 درهماً، بعد أن كان سعر العبوة من السلعة نفسها يجاوز 30 درهماً للتر، دون إقبال عليها نظراً لارتفاع سعرها.

منافسة شديدة

إلى ذلك، قال مسؤول في منفذ بيع بأبوظبي، حفيظ خان، إن المنافسة الشديدة في سوق المعقمات الكحولية خلال الفترة الأخيرة، أدت الى انخفاضات سعرية في مصلحة المستهلكين، خصوصاً مع زيادة الإنتاج المحلي، وتطور جودته، فضلاً عن تواجد العلامات المستوردة.

وأوضح أن التخفيضات متنوعة تشمل عدداً كبيراً من العلامات التجارية، وتتركز في معقمات الأيدي والأسطح.

واتفق مسؤول المبيعات في منفذ بيع آخر، محمد صديقي، في أن المنافسة الشديدة في السوق تأتي تزامناً مع زيادة العلامات التجارية، لاسيما مع وفرة الإنتاج المحلي، والاستيراد، ما أدى الى التراجع السعري.

وأضاف أن خفض الأسعار ساعد على طرح العبوات ذات الأحجام الكبيرة، بأسعار مناسبة، لتلبية الطلب الكبير، تزامناً مع الموسم الدراسي الجديد، والعودة للعمل من المكاتب.

ناجبال: السوق تشهد دخول منتجين ومستوردين كثر

قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن أسواق الدولة تتميز في الوقت الراهن بوجود وفرة كبيرة في المعقمات بمختلف أنواعها، وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى الإنتاج المحلي الوفير الذي يتميز بجودة عالية. وأكد أن عوامل وفرة الإنتاج المحلي، والاستيراد، ثم المنافسة الكبيرة في السوق، أدت الى انخفاض الأسعار لمصلحة المستهلكين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول منتجين ومستوردين كثر إلى السوق المحلية للاستفادة من الطلب العالي على المعقمات بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيدــ19)، لاسيما في ضوء الالتزام الصارم من الدولة بالإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم.

وشدد ناجبال على أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق من جانب الجهات المختصة، لضبط الأسعار، وعدم حدوث استغلال للمستهلكين في حال حدوث تغييرات مفاجئة في ظروف السوق والاستيراد.

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