موافقة نهائية على اندماج «إعمار» و«إعمار مولز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، و«شركة إعمار مولز»، أمس، أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين.

وبحسب البيان، سيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون، وسيحصل من خلاله مساهمو «إعمار مولز» (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم «إعمار العقارية» مقابل كلّ سهم من أسهم «إعمار مولز»، وهو ما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في الأول من مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ الأول من مارس 2021.

كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في الأول من سبتمبر 2021، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ الأول من سبتمبر 2021.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

ومن المقرّر في التاسع من سبتمبر 2021 أن يمرّر مجلسا إدارة شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد حضورياً وعن بُعد/‏‏إلكترونياً في 10 أكتوبر 2021.

ومن المتوقّع أن يكتمل الاندماج قبل نهاية عام 2021.

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